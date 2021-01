Twitter bloquea la cuenta de Donald Trump de forma inédita

La cuenta de Twitter de Donald Trump ha sido cerrada por los administradores de la red social en torno a la una de la madrugada de hoy. El aún presidente de los Estados Unidos de América no podrá escribir más tuits durante las próximas doce horas.

En la tarde noche de ayer -hora española- se producía la entrada en el Capitolio por parte de un numeroso grupo de personas afines a Donald Trump. El político utilizó Twitter para comentar su opinión al respecto. Aunque en un principio se limitó a reclamar calma a los asaltantes, finalmente pidió que abandonaran la institución pública norteamericana.

La red social decidió borrar los dos últimos tuits del líder republicano por no cumplir con las reglas y condiciones de Twitter. Si el presidente de los Estados Unidos no hace lo propio, la red social amenaza con el cierre definitivo de su cuenta.

Facebook borra fotos y vídeos

Antes de eso, como ya ha sucedido en otras ocasiones, Twitter ha puesto la etiqueta de 'This claim about election fraud is disputed' ('Esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa', en español), a algunos de sus tuits, en los que, una vez más, cuestionaba la victoria de Joe Biden en las elecciones.

Por su parte Facebook trabaja en el borrado de vídeos e imágenes subidos por los asaltantes al Capitolio. Las redes sociales se han mostrado una vez más capitales a la hora de informar. Los asaltantes, según medios estadounidenses, se organizaron para el asalto a través de estas plataformas.