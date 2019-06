Trump se encara con Draghi e inicia la 'guerra de la política monetaria'

De la guerra comercial a la guerra de la política monetaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó el martes contra el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y presionó a la Reserva Federal (Fed) para que baje los tipos de interés, al tiempo que redujo la tensión con China.

"En ausencia de mejoras (...) serán necesarios mayores estímulos", declaró ayer Draghi durante su intervención en el foro que el organismo europeo celebra hasta hoy miércoles en la localidad portuguesa de Sintra.

El presidente del BCE informó que el Consejo de Gobierno de la institución decidirá en las próximas semanas si toma este tipo de medidas, entre las que se encuentran políticas de más recortes de tipos de interés y otras dirigidas a "contener factores externos", presumiblemente en referencia a aranceles que pueda imponer la Administración Trump a bienes europeos, en particular al automóvil.

Su mensaje ha recordado al famoso "haré lo que haga falta" (whatever it takes), que tuvo el mismo efecto revulsivo en el mercado, y ha abierto la puerta a un nuevo programa de expansión cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés, que consiste en una compra masiva de deuda europea), a bajadas de tipos (que podrían llegar a terreno negativo) o incluso a medidas inauditas como iniciar un programa de compra de acciones de bolsa europea.

"No estamos resignados a tener una baja inflación", dijo Draghi en declaraciones recogidas por Efe, y subrayó que el BCE "sigue comprometido" con sus objetivos. Su discurso en Sintra será posiblemente uno de los últimos antes de que finalice su mandato en octubre después de ochos años al frente de la institución.

La intervención del italiano provocó subidas en todas las Bolsas europeas y neutralizó la revalorización del euro frente al dólar. Y también la ira, vía Twitter, del presidente de Estados Unidos.

"Mario Draghi acaba de anunciar que podrían llegar más estímulos, lo que inmediatamente ha dejado caer al euro frente al dólar, lo que hace que sea más fácil para ellos competir contra Estados Unidos. Han estado haciendo esto durante años, junto con China y otros", publicó Donald Trump en la red social.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.