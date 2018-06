El tabaco español ‘pasa’ de Trump: “Sólo importamos 2,5 millones de euros”

La actitud proteccionista de Donald Trump pone en jaque a los productores españoles. El sector aceitunero puede dar cuenta de ello. Pero, ante esta tensión, Bruselas ha decidido mover ficha esta semana en la guerra comercial. La Comisión Europea ha aprobado la imposición de aranceles adicionales del 25% a productos estadounidenses, una medida que entrará en vigor en julio. El listado incluye productos como el maíz dulce, el zumo de naranja, los arándanos, el maquillaje y los cerca de seis productos vinculados con el tabaco.

La materia prima de los cigarros es una de las armas con las que Bruselas quiere contraatacar a Washington. Pero el sector tabacalero español deja bien claro que esta guerra no es la suya. "Los aranceles al tabaco americano no nos afecta a nuestro negocio y, por ello, no vivimos preocupados de los movimientos que haga Trump ni de la respuestas de la Unión Europea", afirman fuentes cercanas al sector. Una afirmación que fundamentan apuntando que "sólo importamos 2,5 millones de euros" de Estados Unidos.

Una cifra muy liviana si se tiene en cuenta que este sector en el país mueve cerca de 12.000 millones de euros al año. Y esta tranquilidad la confirman los representantes de las principales empresas tabacaleras como British American Tobacco o Altadis, la filial española de Imperial Tobacco. Los empresarios matizan que la mayor parte de importaciones de tabaco en España vienen de Europa y Latinoamérica.

España es el tercer productor de esta tabaco de la Unión Europea

En este sentido, el sector tabacalero español refuerza su tranquilidad por los movimientos de Trump, ya que cuenta con una gran capacidad productiva y de autoabastecimiento. Según los datos de la Organización Interprofesional del Tabaco de España (OITAB), España es el tercer productor de esta materia prima de la Unión Europea. Un cultivo de tabacoque se centra, fundamentalmente, en Extremadura, la comunidad autónoma que concentra más del 97% del total de la producción española.

Francia, el gran cliente de Estados Unidos

Según los datos de la Unión Europea, los 28 miembros de la Unión Europea importan tabaco a Estados Unidos por un valor total de 282 millones de euros. La mayor parte del peso de esta cifra recae sobre los hombros de Francia. El país vecino es el mayor importa 130 millones de euros de tabaco estadounidense al año. A mucha distancia está, en segundo lugar, Bélgica con 39 millones. Por último, acompañando en el podio, Polonia es el tercer mayor cliente del tabaco del país de Trump, con cerca de 38 millones de euros de importación.

El precio del tabaco en estos países podrá sufrir una subida si se materializa el arancel del 25% al tabaco estadounidense. Por lo tanto, deberán analizar su posición con respecto al contraataque de la Unión. "La Comisión Europea espera concluir el proceso de coordinación con los Estados miembros antes de finales de junio para que los nuevos aranceles puedan entrar en vigor a partir de julio", anunciaba la Comisión Europea este miércoles en un comunicado.

Por su parte, España mantiene la cautela tanto con el tabaco como con el resto de sectores. Sobre todo, tras el cambio de Gobierno. "La estrategia de negociación de Donald Trump es amenazar y luego replegar, por lo tanto, debemos ser cautos y esperar a como evolucionan los acontecimientos", afirmaba este jueves Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General de Cámara de Comercio de España, a Vozpópuli en un evento organizado por Revista Alimentaria. Pero el presidente de Estados Unidos no cesará en su intento de lograr mejores acuerdos comerciales para Estados Unidos y los productores españoles esperan que el Gobierno no le deje salirse con la suya.