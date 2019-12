El Tribunal de la UE descarta que Airbnb se regule como una inmobiliaria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la plataforma digital Airbnb es un "servicio de la sociedad de la información" y no debe regularse según las normas que se aplican a los agentes inmobiliarios.

El tribunal ha contestado así a una consulta planteada a la corte europea por un tribunal de París, a raíz de una denuncia de la Asociación para el alojamiento y turismo profesional de Francia contra la plataforma Airbnb Ireland de alquiler temporal de apartamentos.

En Cataluña, la Justicia ha obligado a Airbnb a eliminar miles de pisos turísticos de su web

El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a la Generalitat y obligó a Airbnb a eliminar los anuncios de 12.000 pisos turísticos en quince días naturales por no ajustarse a la normativa legal catalana al no contar con un número de registro turístico, que las identifica como legales, y al no haberse declarado ante el respectivo Ayuntamiento.

La plataforma había recurrido una orden de la Dirección General de Turismo de Cataluña del 30 de enero de 2015 que la instaba a bloquear y suprimir todos los anuncios no registrados. Ahora, tras cuatro años de litigio, la Justicia h aobligado a Airbnb a cumplir la normativa autonómica.

"Es evidente que Airbnb puede saber qué viviendas pueden ofertarse como alojamientos turísticos -únicamente aquellas que estén registradas- y cuáles no, que son todas las demás", asegura el tribunal en una sentencia publicada este viernes.