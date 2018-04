Financiación, impuestos e impagos, las grandes trabas para los jóvenes emprendedores en España

Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno en 2011, los dirigentes del partido conservador se han esforzado en recordar la importancia que tienen los emprendedores en el tejido económico.

Según un estudio anual realizado por Spain Startup en septiembre de 2017 el 14% de las ‘startups’ generan beneficios con sus proyectos. El retrato robot del emprendedor español es un hombre de 36 años con formación universitaria y amplia experiencia profesional, que decide "para innovar y porque ha visto una oportunidad real de negocio”.

Todavía, como explica el informe, la financiación sigue siendo, según Spain Startup, uno de los principales retos a los que se enfrenta el emprendedor, que recurre principalmente a recursos propios (57%) y amigos o familiares (24%) como fuentes de financiación para su proyecto. No obstante, aumentan los partidarios de recurrir a fondos privados (15%).

“A la hora de emprender el que realmente te vales eres tú, no las ayudas económicas que no valoran un proyecto. Yo encantado de que me den 100.000 euros pero si no he demostrado de que mi proyecto pueda ser bueno es dinero tirado a la basura”, explica Chema Nieto, que empezó su empresa Socialnius en 2012, una agencia de comunicación, marketing digital y eventos.

Nieto lo tiene claro: “Creo que se están uniendo todos los actores en los últimos años. Es decir, las grandes compañías, las distintas administración públicas sí se están uniendo para favorecer el emprendimiento, y eso yo cuando empecé hace seis años no lo percibía igual”. El empresario hace alusión a los viveros del Ayuntamiento de Madrid “sin los que yo no hubiera tenido mi compañía a día de hoy”.

“Es clave que se favorezca que se junten todos los entes que puedan participar del emprendimiento: la administración pública, las pymes y grandes empresas. Que las administraciones no colaboren entre sí me duele en el alma porque el emprendimiento no conoce de partidos políticos”, afirma Nieto.

Ayudas a emprendedores y piedras en el camino

Entre otro tipo de ayudas destaca la tarifa plana para los autónomos de 50 euros, aunque destaca que lo importante es salir de casa para emprender, algo que se está consiguiendo. “Las grandes empresas se están juntando para ceder espacios a los emprendedores”, como son los conocidos espacios de coworking. “Favorecen tener contacto con más gente, tener tus primeros clientes y sobre todo gente que te enseñe”, afirma. La poca educación económica y financiera que se imparte en el sistema educativo tampoco ayuda cuando uno decide lanzarse a iniciar su propia compañía: “Yo en un principio no sabía cómo hacer una factura”.

Los impagos y las facturas sin abonar son uno de sus quebraderos de cabeza. “Ahí la administración sí debería apoyarnos. Nos sentimos indefensos”, explica. El otro gran problema, las altas tasas impositivas. “Hay clientes que no te contratan por la tasa impositiva del 21%. Los más perjudiciales son el IVA y el IRPF, porque el contratar un empleado no se te imputa como gasto y no lo puedes deducir como IVA”, razona al otro lado del teléfono.

Jorge Oliveros, de 25 años, es uno de esos emprendedores que encajan en la llamada economía colaborativa. Hace dos años y medio nació Jobin, una aplicación móvil que permite contactar con profesionales de todo aquello que se nos puede estropear en nuestro hogar en un momento dado.

“Como éramos jóvenes no tuvimos que desembolsar una gran cantidad de dinero personal ni vivir de un sueldo para mantener a una familia”, explica. La financiación en su caso no fue un problema. Consiguieron un crédito público de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) por 70.000 euros. “Ha sido la herramienta más cómoda. Nos permitió no endeudarnos demasiado ya que si la empresa hubiera quebrado no estábamos sujetos a una gran deuda”, dice. Ahora emplea a 23 personas.

Su mayor reto fue distinto al de Chema Nieto. En su caso el obstáculo que tenía que sortear era el de convertir un mundo laboral obsoleto y ‘offline’ en uno ‘online’. “La idea es que la app te ayudase en algo tan simple como una mudanza o una avería en casa”. Su empresa cuenta con una red de 15.000 profesionales verificados y 80.000 usuarios.

“Cuando creas empleo te sientes orgulloso. El fin del emprendimiento no es sólo el económico, que está claro que tienes que dar unos números, pero al final estás haciendo un bien a la sociedad”, finaliza Nieto.