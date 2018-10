Trabajo publicará una lista de empresas morosas a la Seguridad Social

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha anunciado este viernes que el Gobierno publicará una lista de morosos a la Seguridad Social, similar a la que publica actualmente la Agencia Tributaria sobre los morosos con Hacienda y bajo las mismas directrices.

Así lo ha avanzado Granado en un debate sobre pensiones organizado en el Consejo Económico y Social (CES) y ha explicado a los medios a continuación que el objetivo de la lista, igual que la que publica la Agencia Tributaria, será disuadir a estos empresarios y hacer que paguen.

Por ese motivo, se les avisará antes del dinero que deben y de que van a salir en una lista pública si no regularizan su situación. Lo mismo que hace la Agencia Tributaria con los morosos que debe más de 1 millón de euros al fisco, aunque el Gobierno socialista quiere rebajar este umbral a 600.000 euros.

La lista de la Agencia Tributaria se publica una vez al año e incluye a empresas y personas que deben más de un millón de euros

La lista de la Agencia Tributaria se publica una vez al año en el mes de junio e incluye a empresas y personas físicas con una deuda de más de un millón de euros. El Ministerio no ha concretado aún cómo será la lista que pretende hacer el Ministerio de Trabajo.

La última publicada, la cuarta en total y la primera desde que el PSOE llegó al poder, incluía a un total de 4.318 deudores, un 5% menos respecto a la anterior, con un importe global de deudas de más de 15.300 millones de euros, entorno a un 0,6% menos que en la anterior.

La noticia no caerá bien entre las empresas. El propio Granado ha reconocido que se enfadarán, pero se seguirá un procedimiento respetuoso para que puedan evitar salir en la lista si satisfacen a tiempo sus deudas.

Cambio en la ley

Posteriormente, el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, que ha participado en el mismo evento, ha explicado que para poder publicar la lista habrá que modificar la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece la discrecionalidad de facilitar datos. Y eso se tendrá que hacer en el Parlamento.

Eso sí, también ha avanzado que la medida no afectará solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y los autónomos que tengan o no trabajadores a su cargo y que no estén pagando lo que les corresponde. Y ha matizado que la lista no será exactamente igual que la de la Agencia Tributaria, pero sí tendrá en cuenta su filosofía.