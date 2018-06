Trabajadores de la EMT alertan de un ciberataque

El pasado 3 de mayo los empleados de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) acudieron con normalidad a sus puestos de trabajo, pero cuando llegaron a las instalaciones de la EMT el sistema de adjudicación de autobuses y líneas para los chóferes no funcionaba. Empleados del departamento de sistemas de la compañía, así como un inspector y varios chóferes de la entidad apuntan a un ciberataque.

"La adjudicación es un proceso informatizado pero cuando llegamos el reparto de líneas y autobuses tuvo que realizarse a mano. Gracias al trabajo de todos los compañeros no hubo problemas con el servicio que se dio al ciudadano. El sistema no era capaz de conectar con los GPS de la marca Garmin con los que cuenta la flota de autobuses. Durante los días que duró este incidente los autobuses estuvieron ilocalizables. Fue todo muy raro y muchos compañeros hablaron de que se había producido un ciberataque", explica uno de los conductores de la empresa pública.

Desde la EMT, sin embargo, niegan este extremo. "Es absolutamente falso que se haya producido un ciberataque. Lo que ocurrió fue un fallo de suministro eléctrico que hizo que los sistemas se parasen. Debido a que la parada fue no controlada, el arranque y estabilización de los sistemas duró un par de días y produjo errores informáticos en los servidores. Además, se pudo conectar con todos los autobuses en todo momento. No obstante, hubo momentos puntuales en los que el sistema no estuvo activo utilizándose sistemas alternativos. No hubo ninguna afección al servicio", explican fuentes oficiales de la corporación.

Este diario se ha puesto en contacto con las principales empresas suministradoras de energía eléctrica de este país. Ninguna de ellas reporta cortes importantes de luz durante esos días. A preguntas de este medio, la EMT ha explicado que "las primeras investigaciones sobre lo ocurrido apuntan a que el fallo de suministro pudo ser debido a una sobretensión producida en la red, bien por causas externas, bien por parte de la compañía suministradora, o bien por causas internas, por avería o sobrecarga".

Por su parte, trabajadores cercanos al departamento de sistemas de la compañía y también próximos a Ibermática, empresa que gestiona el mantenimiento y evolución de los sistemas de información de la EMT, manifiestan que "un corte eléctrico no provoca un problema como el que se ha visto. Afectó a los sistemas durante varios días. Esto es más propio de un ataque informático".

"Tuvimos que llevarnos la recaudación en metálico de los autobuses a casa, porque ninguna de las cinco agencias de cobro funcionaba. No había visto nada así nunca, y llevo casi 20 años trabajando para la EMT", manifiesta otro chófer. Desde la empresa las mismas fuentes oficiales aseguran que "hubo fallos durante esos días debido a la parada, de manera no controlada, de las bases de datos. En todo caso, esto no supuso ninguna repercusión en el servicio al ciudadano".

La Empresa Municipal de Transportes Madrileña cuenta con cinco centros de operaciones ubicados estratégicamente en diferentes zonas de Madrid para dar la mejor cobertura posible de transporte a los distritos de la capital. En estos centros se estacionan los autobuses que componen la flota. También se realizan las labores de mantenimiento y reparación. Estos centros son Fuencarral, La Elipa, Entrevías, Carabanchel y SanChinarro.

Busca socio en ciberseguridad

Días después de este incidente la EMT lanzó un concurso público para encontrar un socio en ciberseguridad de cara a proteger sus sistemas informáticos.

"El adjudicatario deberá de realizar un test de penetración desde Internet, pero ninguna de las acciones llevadas a cabo dentro del servicio objeto del presente contrato deberán causar daño alguno en el funcionamiento de los servicios y sistemas de la EMT. El adjudicatario deberá establecer de mutuo acuerdo con la empresa la planificación de las pruebas a realizar", explica, entre otras cosas, el pliego de condiciones publicado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) haciéndose eco del concurso público.

La realización de ataques controlados es una práctica que se conoce como 'hacking ético'. Su labor es conocer los puntos débiles de los sistemas informáticos de una empresa o servicio.

Denuncia de un ciberataque

La EMT denunció el pasado 26 de enero un ciberataque, tal y como publicó la Cadena Ser en su página web. La empresa sospecha que fue espiada a través de suplantación de identidad -phising-, una técnica que consiste en hacerse pasar de forma fraudulenta por una persona o empresa para acceder a los sistemas de información.

La denuncia se produjo días antes de que el pleno municipal anunciara la creación de una comisión para investigar la compra BiciMAD, servicio gestionado por la EMT.