Todo lo que Tinder puede hacer con tus datos

Tinder es la aplicación de citas esporádicas por excelencia. Un cajón desastre en el que usuarios buscan encontrar a otros usuarios para establecer una relación de amistad, sexo o ambas -y no necesariamente al mismo tiempo-.

La app, como tantas otras, cuenta con una Política de Privacidad que ha de ser aceptada por el usuario, y que abre en canal sus datos e información para el uso de la compañía.

De entrada el registro para acceder a la aplicación se realiza a través de Facebook. La red social de Mark Zuckerberg tiene por tanto acceso a la información que hayas facilitado en Tinder. Gustos, preferencias, fotos, localización... Lo mismo sucede con Tinder. La información que tengas en Facebook puede ser usada por la app de citas.

No podemos prometer que todos los datos sean eliminados en un marco específico debido a restricciones técnicas" Política de Privacidad de Tinder

Tinder sabe en todo momento dónde te encuentras, y lo hace, según la propia compañía, para mostrarte candidatos cercanos para establecer una relación.

Información sensible y acceso a la galería

"Parte de la información que eliges proporcionarnos puede considerarse especial o sensible en ciertas jurisdicciones, por ejemplo, tus orígenes raciales o étnicos, tu orientación sexual y tus creencias religiosas. Al elegir proporcionarnos esta información, aceptas que podamos procesarla", explica la app.

Lo que no especifica es el tipo de tratamiento o procesado que sufrirán esos datos. "Es posible que la información se cruce con otras apps, como puede ser Grindr, enfocada más a las relaciones entre homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, para elaborar perfiles más precisos y ofrecer publicidad a la carta", explican desde una gran empresa de seguridad.

Los datos de un usuario eliminado de la aplicación por un comportamiento indebido "se guardan para evitar que puedan abrirse una nueva cuenta tras ser expulsados de Tinder"

Tinder no se responsabiliza de la información que el usuario comparte con otras personas. "Cuando divulgas voluntariamente información sobre el servicio, incluido tu perfil público, debes asegurarte de que el contenido que compartes sea algo con lo que estés cómodo siendo visible públicamente, ya que ni usted ni nosotros podemos controlar lo que otros hacen con su información una vez compartida", explica la Política de Privacidad de la app.

No borra datos ni al darse de baja

Tinder explica que la información del usuario se mantiene almacenada tres meses tras haberse dado de baja, por si fuera necesaria para cualquier proceso de tipo judicial.

En realidad esto no es así al 100%. La Política de Privacidad estipula que en ocasiones puede que esos datos no se borren jamás: "No podemos prometer que todos los datos sean eliminados en un marco específico debido a restricciones técnicas".

Tu información es utilizada, además, en beneficio de Tinder: "La información debe ser guardada para los legítimos intereses de nuestro negocio, como la prevención del fraude y la mejora de la seguridad de nuestros usuarios".

Fecha y hora de inicio de sesión, localización, fotos y vídeos, funciones más usadas y conversaciones con otros usuarios son algunos de los ejemplos de los datos que guarda Tinder

Los datos de un usuario que haya sido eliminado de la aplicación por un comportamiento indebido son también almacenados. "Se guardan datos de usuarios baneados para evitar que puedan abrirse una nueva cuenta tras ser expulsados de Tinder".

Algunos datos que almacena Tinder