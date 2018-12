The Entertainer compra la juguetera Poly tras sus problemas económicos

Movimiento en el sector juguetero en plena Navidad. El gigante británico The Entertainer ha confirmado la la compra de la cadena española Poly. Una cadena que cuenta con 57 tiendas de juguetes en España y una plantilla de 250 empleados.

Por su parte, el juguetero británico The Entertainer es un referente mundial del juguete, con más de 250 tiendas repartidas por todo el mundo. Poly lleva viviendo una complicada situación económica en los últimos años. En 2012 fue a concurso de acreedores y en 2014 terminó en manos de la francesa Ludendo.

Cuatro años más tarde, la filial Ludendo Commerce Iberia se declaraba en suspensión de pagos e iniciaba un proceso de concurso de acreedores. Finalmente, Poly ha sido adquirida por The Entertainer a través de una oferta competitiva que ha gestionado el administrador de este concurso.

Las tiendas Poly son conocidas por su oferta juguetera y su presencia en los principales centros comerciales y calles de España. Sus tiendas están situadas, sobre todo, en Madrid donde cuenta con 25 de sus 57 tiendas. La compañía española indica a este medio que hará oficial próximamente esta operación.

"Un año muy turbulento"

Gary Grant, fundador y presidente ejecutivo de The Entertainer, explica al medio británico Toy News que "este año ha sido muy turbulento para el equipo de Poly debido a la gran incertidumbre, y esperamos darles la bienvenida a la familia de The Entertainer". "La marca Poly se mantendrá, pero se alineará con los valores fundamentales de The Entertainer, que ponen a nuestra gente y nuestros clientes en el corazón de nuestro negocio", añade.

La marca Poly se mantendrá, pero se alineará con los valores fundamentales de The Entertainer"

“Nuestro enfoque inmediato es trabajar con nuestros proveedores para asegurarnos de que las 57 tiendas estén almacenadas durante el resto la campaña navideña. Esto incluirá la introducción de la gama completa de productos de nuestra compañía hermana Addo, que ofrecerá a los consumidores españoles una excelente calidad a precios asequibles ", explica a Toy News el ejecutivo de The Entertainer.