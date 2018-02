Telefónica no quiere volver a correr: la salida a Bolsa de O2 no se hará a cualquier precio

La venta de la filial de O2 se intentará, esta vez, de una manera más calmada y sin urgencias, según ha afirmado el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete.

Durante la presentación de resultados del cierre de 2017, el directivo ha explicado que se están preparando todos los procesos internos y entiende que lo primero que hay que hacer es acudir a la subasta de espectro para presentarse con "todos los deberes hechos".

Pallete también ha agregado que no tiene ningún tipo de urgencia para realizar la OPV y ha subrayado que Telefónica no tienen ningún calendario y que se ejecutará en el momento adecuado, porque tienen el mejor activo del mercado y no lo van a vender a cualquier precio.

No obstante, ha dicho que ahora se está preparando la salida a Bolsa, pero que si se presenta otra alternativa, también la explorará.

El directivo no ha querido adelantar nada de otras operaciones en Latinoamérica porque no están maduras.