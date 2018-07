Telefónica pide que las llamadas de WhatsApp se regulen como las tradicionales

Telefónica, Vodafone y Orange ven a las empresas OTT (Over The Top) como una amenaza directa. Consideran que los denominados GAFAs (Google, Apple, Facebook y Amazon) deberían tener el mismo marco legal y pagar los mismos impuestos que los operadores de telecomunicaciones.

"Tenemos que tener reglas comunes para economías similares. Hoy esto no se produce. A los que nos llaman dominantes nos ponen unas condiciones que no tienen que ver con las de nuestros competidores, y muchas veces son esas empresas las que tienen una mayor posición de dominio. Una llamada de WhatsApp no está sujeta a la misma regulación que la llamada realizada desde de un operador. Pido al Gobierno que trabaje por equiparar las políticas para que todas las empresas compitamos en igualdad de condiciones. Si demandamos que estos actores paguen lo mismo que nosotros es porque consideramos que son nuestros competidores", declaró Emilio Gayo, presidente de Telefónica, durante DigitalES 2018, el primer encuentro de innovación y digitalización organizado por la patronal tecnológica.

Las grandes telecos exigen también a las instituciones europeas un marco regulatorio que les permita competir con economías como la estadounidense o la china. Dos mercados con 300 millones y 1.300 millones de ciudadanos respectivamente. Dos regiones muy grandes, como es el caso de Europa, con 500 millones de personas, pero con reglas muy distintas en cada uno de los territorios.

Los Google y Facebook están tratando de entrar en los hogares a través de ofertas mayoristas" Antonio Coimbra, CEO de Vodafone

"El mercado único digital no existe en Europa, pero sí en China y Estados Unidos. Cada país de la UE tiene mercados diferentes y condiciones diferentes, y así es muy difícil competir con esas empresas. Parece que para Bruselas, cuanto más fragmentada sea la regulación, mejor. Europa debe permitir que haya compañías con cierta dimensión que puedan enfrentarse a compañías americanas o chinas. El nuevo código de igualdad planteado por Europa para los OTT es interesante, pero hay que ponerlo en práctica. Los OTT ya son competidores directos nuestros. De hecho, los Google y Facebook están tratando de entrar en los hogares a través de ofertas mayoristas", ha declarado Antonio Coimbra, CEO de Vodafone.

Una de las denuncias históricas de los operadores es el beneficio que empresas como Google, Facebook o WhatsApp obtienen dando servicio a través de una red de telecomunicaciones pagada al completo por las compañías de telecomunicaciones.

OTT y pago de infraestructuras

"Compañías como Google, Facebook o Amazon no invierten en las infraestructuras, las pagamos nosotros, los operadores. Creo que con el tiempo estos competidores tendrán que entrar en algunas de las dinámicas de nuestro sector, como pagar impuestos equivalentes o colaborar en la inversión en redes", ha explicado Francisco Arteche, CEO de Euskaltel.

Además de reclamar que Google, Apple, Facebook y Amazon paguen impuestos equivalentes a los que pagan las telecos, Telefónica recomienda flexibilizar la presión fiscal. "Hay que revisar los impuestos para que podamos invertir al ritmo que este país necesita. La fiscalidad es crítica en este sentido. Necesitamos que el Gobierno nos ayude. Vamos a acabar siendo el parque de atracciones de Asia sin no empujamos las inversiones".

Esa fiscalidad hay que revisarla para asumir el ritmo al que el país necesita que invirtamos, la fiscalidad es crítica en este sentido, necesitamos que el Gobierno nos ayude. Nos vamos a quedar siendo el parque de atracciones de Asia sin no empujamos las inversiones.

Hay que revisar los impuestos para que podamos invertir al ritmo que este país requiere. Necesitamos que el Gobierno nos ayude. Vamos a acabar siendo el parque de atracciones de Asia si no empujamos las inversiones" Emilio Gayo, presidente de Telefónica

Desde Orange también se pone el acento en la forma en la que se reparten las licencias para ofrecer telefonía móvil en España: con límite temporal.

"Más de la mitad de las tasas e impuestos que pagamos no se aplican a los OTT. Claro que hay riesgo de irrupción en el negocio de los operadores por parte de los OTT como Facebook o Google, sólo hay que ver cómo lo ha hecho ya WhatsApp. A pesar de esto, un OTT no va a poder dar el fútbol porque hay limitaciones técnicas para ellos que para nosotros son ventajas. Por otra parte, si hablamos del formato de subasta de espectro, en Estados Unidos son licencias permanentes, mientras aquí las licencias son temporales. De todas formas, en el caso de la subasta de 5G, hay buenas noticias, porque las licencias se otorgarán para 20 años", explica Paillassot.

Financiación de RTVE

También se han mostrado contrarios, una vez más, al marco legal que les obliga a financiar el cine español o Radio Televisión Española, con la que no existe ningún vínculo ni afinidad de negocio, tal y como manifiestan.

Google, Facebook o Amazon no invierten en las infraestructuras, las pagamos nosotros, los operadores. Creo que con el tiempo estos competidores tendrán que entrar en algunas de las dinámicas de nuestro sector, como pagar unos impuestos equivalentes o colaborar en la inversión en redes" Francisco Arteche, CEO de Euskaltel

"No entiendo por qué debemos financiar a RTVE, no tenemos que ver nada con este ente. Somos un sector intensivo en inversiones. Tuvimos que pagar la infraestructura 4G, ahora pagaremos el 5G, ofrecemos routers de última generación a nuestros clientes... Todo eso cuesta dinero. La agresividad en los precios no es buena para nadie. La gente tiene que saber que paga por tener unos servicios excelentes. Debemos ponernos en valor", ha dicho Arteche.

"Nuestro sector paga el 91% de la televisión pública de este país. No lo vemos razonable. Se debe revisar el paquete fiscal de telecomunicaciones para que los operadores podamos seguir invirtiendo", ha concluido Coimbra.