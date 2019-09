Telefónica valoró vender partidos de fútbol a la carta como en su día hizo Canal+

Telefónica busca cómo sacar rendimiento a los más de 4.000 millones que pagará por tener los derechos del fútbol hasta 2022. La última de las propuestas es volver a comercializar los partidos a la carta, algo que ya se ha hecho en el pasado durante la época de Canal+.

En al menos dos reuniones esta propuesta se ha puesto sobre la mesa. Un extremo que este medio ha podido confirmar con la propia compañía de telecomunicaciones, quien sin embargo explica que "finalmente se ha decidido no hacer nada en este sentido"..

Hay que remontarse a antes de 2015, cuando Canal+ tenía los derechos del deporte rey, para ver una estrategia similar. Entonces existía la posibilidad de comprar partidos de fútbol de forma unitaria. El teléfono era el camino para hacerlo.

La solución que Telefónica puso sobre la mesa permitiría ampliar el espectro de ventas a clientes del operador que no tienen contratado el fútbol, pero también podría suponer que quienes pagan por el paquete al completo decidan pasarse a la compra unitaria.

¿Sólo para clientes Movistar?

Las fuentes consultadas por este medio explican que, incluso, se planteó la posibilidad de que usuarios que no tuviesen contrato con Movistar pudiesen comprar partidos a la carta. Otras fuentes explican que esto podría ser una ventaja competitiva para los operadores de su competencia, algo que Telefónica no va a permitir. La realidad como hemos comentado, según el operador, es que es un proyecto que no se va a poner en marcha, al menos de momento.

Telefónica, junto a Orange y Mediaset (Mitele), son las únicas compañías con los derechos del fútbol en su poder (Liga y competiciones europeas).

El operador podrá explotarlos hasta 2022. El resto de compañías mencionadas sólo lo compraron para la presente temporada. Tendrán que renovar con Telefónica el verano que viene si desean continuar con los derechos.