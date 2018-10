Telefónica y Repsol incluyen a Italia entre los riesgos geopolíticos para su negocio

Telefónica y Repsol aluden a la situación política en Italia entre los riesgos geopolíticos que podrían amenazar a su negocio en folletos informativos enviados este mes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aunque la referencia es leve, es la primera vez que las compañías lo incluyen entre esos posibles riesgos junto a otros como el Brexit, la política comercial de Donald Trump, o la inestabilidad institucional en Cataluña.

Entre los riesgos estratégicos y operacionales mencionados en su último informe por Repsol, la petrolera española explica que hay algunos que pueden tener "un impacto particularmente relevante para la zona euro", como la negociación para el Brexit, y "los planes fiscales del nuevo Gobierno en Italia, que incluyen un fuerte incremento del endeudamiento".

Repsol añade que dichos riesgos podrían "afectar a la confianza" de los inversores, lo que a su vez "resultaría en un aumento en el coste de la financiación" y en "un debilitamiento de su crecimiento".

La petrolera española cuenta con 310 estaciones de servicio en Italia

La multinacional española presidida por Antonio Brufau cuenta con 310 estaciones de servicio repartidas por Italia, y dos oficinas comerciales. Repsol participa en un proyecto de gas situado en el Sahara argelino conjuntamente con la estatal argelina Sonatrach, la alemana RWE, y la italiana Edison.

Telefónica indica en su documentación enviada al regulador del mercado español, que las perspectivas macro financieras en Europa han mejorado durante la primera mitad de 2018, pero apunta que las tensiones comerciales podrían afectar al crecimiento económico. La operadora española señala que Italia es el país "donde aún persiste incertidumbre debido a la falta de compromiso político con la agenda reformista".

La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete tiene entre sus principales mercados en Europa, además de España, Reino Unido y Alemania. En 2015 Telefónica vendió su participación en Telecom Italia logrando un impacto positivo valorado en 380 millones; con anterioridad había emitido bonos necesariamente canjeables por acciones de la operadora italiana por un importe de 750 millones de euros, que vencieron el pasado ejercicio.

Juncker advierte

La decisión del Gobierno italiano de elevar el déficit en su proyecto de Presupuestos para el próximo año ha provocado una crisis institucional con la Comisión Europea y elevado la presión sobre la banca del país y la del resto de Europa.

La banca italiana es una de las principales propietarias de bonos del Tesoro y el incremento de la prima de riesgo afecta a sus ratios de solvencia. Otras entidades financieras europeas también son propietarias de deuda italiana, y el pulso de Roma con Bruselas les afecta igualmente; el pasado 28 de septiembre, cuando el Gobierno italiano avanzó su propósito de elevar el déficit, el Ibex 35 de la Bolsa española cayó un 1,4% registrando Bankia, Santander, Sabadell, Caixabank y Bankinter pérdidas de entre el 1% y el 3,2%.

"Discutiremos con nuestros amigos italianos de la misma manera que lo hacemos con otros países miembros, no hay prejuicios", dijo Juncker

El Gobierno italiano, liderado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y los ultraderechistas de la Liga, envió el lunes su propuesta de Presupuestos para 2019 a la Comisión Europea incluyendo entre sus medidas una renta mínima para personas desfavorecidas, menos ayudas para inmigrantes, una amnistía fiscal, y una reforma del sistema de pensiones. El Presupuesto italiano contempla un incremento del déficit del 2,4%, contrario a las recomendaciones de Bruselas.

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, advirtió el martes en un encuentro con medios de prensa italianos, que los Presupuestos presentados quebrantan el compromiso de la reducción del déficit contemplados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que podría provocar que otros Estados se quejen de un trato desigual.

Hasta ahora Bruselas nunca ha tumbado los Presupuestos presentados por un Gobierno comunitario, por lo que, en el caso de que los italianos fueran rechazados, sería la primera vez. No obstante, Juncker espera poder reconducir la situación: "Las finanzas públicas italianas me preocupan mucho, pero no tenemos prejuicios", dijo. "Discutiremos con nuestros amigos italianos de la misma manera que lo hacemos con otros países miembros, no hay prejuicios", insistió, según recogieron ayer martes varios medios italianos, que también informaron de que durante el día de ayer martes se produjo una conversación telefónica entre Juncker y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.