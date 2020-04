Stephan DuCharme, nuevo presidente ejecutivo de DIA tras la salida de Karl-Heinz Holland

Cambios internos en DIA, que dice adiós a su actual CEO, Karl-Heinz Holland. A partir del 20 de mayo, será Stephan DuCharme, máximo representante del vehículo inversor de Fridman y hombre de su confianza, quien ocupe el cargo de presidente ejecutivo de la cadena de supermercados.

Así las cosas, Karl-Heinz Holland dejará en poco más de un mes sus cargos tanto de consejero delegado como de miembro del consejo de administración. Una salida que se produce apenas un año después de su llegada, y que, defiende DIA, tiene lugar por haber cumplido ya con sus objetivos. "Los resultados van saliendo, lo ha hecho con una rapidez y eficiencia significativa, y además ha establecido una estructura de compañía en cada país que va a ser fundamental", explican fuentes de la compañía.

La cadena de supermercados da por hecho que entra ya de lleno en su segunda etapa, dentro de la transformación que está viviendo la cadena, tras haber concluido la primera fase "con éxito". Este primer periodo, dice DIA, estuvo marcado por la incorporación de nuevos fichajes en todos los niveles y áreas de negocio; por la puesta en marcha de una nueva propuesta de valor comercial; y la creación de un nuevo modelo organizativo del grupo.

De este modo, en los últimos 12 meses el grupo ha nombrado, además, nuevos CEOs para España, Ricardo Álvarez, y Brasil, Marcelo Mala.

DuCharme, hombre fuerte de Fridman

En la segunda etapa, DuCharme, que actualmente es presidente no ejecutivo del consejo de administración de DIA, pasará a ser presidente ejecutivo, llevando las riendas de la cadena de supermercados.

El hombre de confianza de Fridman, que lideró la inversión inicial del magnate en DIA a través de LetterOne, se convierte en el máximo dirigente de la cadena. DuCharme, CEO durante 4 años de X5 Retail Group, la cadena de supermercados más grande de Rusia, conoce con detalle el sector de la distribución también desde el punto de vista internacional, por lo que es para el magnate el hombre ideal.

Resultados

Con todo, DIA considera que entra ya en una nueva etapa en la que puede volver a competir en el mercado. Este mismo martes, la cadena ha hecho público un avance de resultados de sus cuentas del primer trimestre, antes del Covid-19.

En este periodo, DIA logró unas ventas netas de 1.696 millones de euros durante el primer trimestre de este año, marcado por el inicio de la crisis del coronavirus, lo que supone un descenso del 2,1% a tipo de cambio corriente, si bien subieron un 2,6% en términos comparables, según ha informado este martes la cadena de supermercados.

En concreto, las ventas en España subieron un 7,8% en términos comparables (like for like), mientras que en Portugal avanzaron un 9,3%, en un contexto previo al brote de Covid-19, impulsadas por la continua transformación del negocio.

En el mercado español, DIA elevó sus ventas netas a pesar de una reducción del 11,2% de la red de tiendas, como consecuencia de los cierres de aquellas que se encontraban en localizaciones no estratégicas y/o con bajo rendimiento.

Asimismo, las ventas comparables fueron positivas en febrero en España por primera vez en tres años confirmando, insiste la cadena, el avance inicial del proceso de transformación que incluye la mejora del surtido, un modelo de franquicia actualizado y la mejora en toda la cadena de suministro y red de tiendas.