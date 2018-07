La gestora estrella del Santander: "Este nuevo Gobierno no es para poco tiempo, me parece sólido"

Si quisiéramos contar todas las estrellas de la Vía Láctea, probablemente, no acabaríamos ni en cuatro vidas. Contar estrellas de rock, de fútbol o de la farándula sería una tarea menos complicada. Contar gestores estrellas es mucho más fácil y contar gestoras estrellas, ni te cuento. Son muy pocas las mujeres en el mundo que a la izquierda de su nombre, en los titulares de prensa, les acompañe el adjetivo gurú o experta.

Lola Solana ha conseguido romper ese techo de cristal en España. La gestora del Santander 'cuida' del fondo más grande de renta variable nacional, el Small Caps Iberia, que tiene un patrimonio 1.300 millones de euros. Ser el tercer anuncio de 2018 le vino de lujo, pero este hito no hubiera sido posible si no fuera por los números que obtiene.

De trato afable y muy cercana, Lola Solana habla sin tapujos. Es directa y concisa y no tiene ningún problema a la hora de dar su opinión sobre cualquier asunto, incluso del nuevo Gobierno...

¿Qué le parece el nuevo equipo de Pedro Sánchez?

Pues me ha sorprendido muy gratamente. Hay muchos ministros, bueno... ¡Muchas ministras! (risas). Me ha sorprendido esta elección. No es para poco tiempo, me parece sólido. Es gente muy preparada con mucho sentido común y variado, con puntos de vista diferentes.

No creo que vaya a hacer ninguna locura

Estoy muy tranquila con este Gobierno. No creo que vaya a hacer ninguna locura y con la tracción económica que existe tendría que llevar a cabo medidas muy disruptivas para estropear el buen ritmo de España.

¿Augura entonces un buen futuro?

Son políticos razonables y tenemos empresas muy potentes. Es el momento de estar con las empresas españolas. Ellas nos han sacado de la crisis, no los gobiernos. En España tenemos la habilidad de salir adelante con valentía y pasión cuando se nos pone contra la pared.

Son justamente esas empresas de las que habla las que nutren su fondo estrella. ¿No tiene miedo a morir de éxito?

No. La vida se vive dando pasos adelante y sin miedo. Puede que en los próximos años no sea la número uno, y que no consiga los mejores números, pero me conformo con tener rentabilidades decentes y no perder la confianza de los inversores.

¿Pero cómo se gestiona un fondo de 1.300 millones de euros?

Pues igual que uno de 600 (se ríe). Es la misma gestión, pero con más volumen. Quizás no se pueda llegar con tanta rapidez a empresas más pequeñas porque cuesta más construir una posición, pero el día a día es el mismo.

¿Mueve mucho la cartera?

No. La rotación es muy baja. Hay compañías que tengo en cartera desde el inicio. Me gusta comprar cuando es pequeña y hacer todo el recorrido con ella. Es una apuesta de futuro.

El fondo tiene mucha exposición a ladrillo ¿Cómo ve el sector? ¿Hay calentamiento?

No veo burbuja, si a eso te refieres. Ni tampoco un calentamiento del sector. Estamos aún muy por debajo del pico de 2007. Lo que sucede en el sector promotor, en concreto, es que alguna compañía fue muy optimista y perdió la confianza.

Ahora las promotoras que quieran salir a Bolsa tiene que tener un plan estratégico muy claro. Estas nuevas compañías no tienen un 'track record'. No se las conoce y por lo tanto no pueden permitirse el lujo de decepcionar a los pocos meses de salir a Bolsa y eso lo hemos visto en España y en varias ocasiones.

Por otro lado, creo que los que colocan no tienen que pensar solo en ellos y deben pensar en generar riqueza para el inversor y en crear credibilidad en las empresas.

¿Sigue yendo gente a la oficina preguntando por el Small Caps?

Se ha quedado mucha gente con ganas del fondo. Hemos enseñado al ahorrador que invertir no es especular. El volumen en activos de renta variables de pequeñas empresas se ha incrementado mucho en el primer trimestre. Y no solo en nuestro fondo.

¿Cree que parte de esa culpa es suya? ¿Cómo se siente siendo mujer y un referente?

Eso es lo que más me enorgullece. Ser mujer. Siempre hemos tenido referentes masculinos... Warren Buffet, Soros, Paramés... Que las nuevas generaciones de chichas puedan ver a una mujer obteniendo buenas rentabilidades les ayudará a lanzarse a gestionar su propio fondo si tienen convicción y ganas.

¿Por qué hay tan pocos nombres de mujer?

¡Sí que hay mujeres! pero tienen que luchar por tener más visibilidad.

¿Cómo ve el boom de gestoras value?

Nos ha venido muy bien porque se ha creado una industria nueva independiente a los bancos y ha generado más interés en los jóvenes. Pero hay un problema. Que en este momento hay tantas que crean menos valor. Paramés tenía mucho éxito porque era único, diferente. Ahora no lo es. Hay tantos 'Parameses' que llegan a convertirse en 'commodity' [sin diferenciación cualitativa].

¿Cree que los nombres propios mueven el dinero en este mundo?

Un hombre solo no puede hacer nada. Paramés ha hecho mucho, pero los nombres propios solos no van a ningún sitio. Una persona buena es impresionante, pero cinco unidas pueden crear algo extraordinario. Lola Solana en un chiringuito no llamaría la atención tampoco.

¿Te han ofrecido ir por tu propia cuenta?

Me han ofrecido ir por mi propia cuenta muchas empresas y competidores y por más dinero. Pero cuando llega una determinada edad, no te mueves por el dinero, ni por nombres en las tarjetas. Te mueves por el equipo y un proyecto.

Lola Solana es mucho más interesante en Santander que en otro sitio

Tengo la sensación de que se ha olvidado una cosa muy importante, que es el compromiso. Si me cambio seguramente ganaré más dinero pero quiero demostrar en el Santander que puedo hacer un proyecto interesante y que no hace falta montar una gestora 'value' para hacer algo innovador. Se puede hacer dentro de un gran banco. Lola Solana es mucho más interesante en Santander que en otro sitio.

Hablando de innovación y nuevos retos ¿Cómo va la gestión de los fondos sostenibles?

Vivo entusiasmada. Mientras todo el mundo mira hacia el blockchain, los fondos indexados y la inteligencia artificial, yo lo hago hacia la pura gestión activa. Las empresas en las que invierto van a ser las que sostengan este mundo. No vamos a tener recursos suficientes y toda compañía que genere alternativas de energía o alimentación lo va a hacer bien en el futuro.

En la naturaleza del ser humano está el mentir

La gente habla de la tecnología. Yo pienso que lo disruptivo dentro de diez años será la energía. La demanda va a estar en los coches, motos y bicis eléctricas. Además, a esto le tenemos que sumar que vamos a vivir muchos años. Todo lo relacionado con el envejecimiento de la población tirará. Farmacia, biotecnología, medicamentos... También queremos empresas con buen gobierno corporativo. Hay muchas que me han decepcionado.

En la naturaleza del ser humano está el mentir. Es muy barato. No podemos permitir que una empresa falsee sus cuentas y no pase nada. Yo creo que no hay nada más sostenible que la ética y esto se consigue con una cúpula comprometida.

¿Y cómo van los números?

Pues en una semana captamos 53 millones de euros. El problema es que el ‘timing’ no ha sido bueno y ahora el fondo está ligeramente en negativo. Pero no me cabe duda de que en el largo plazo subirá.

Es verdad que me puedo confundir, pero no tengo miedo. Esto es una oportunidad. En el futuro estas compañías serán más defensivas y caerán menos.

¿Será más pequeño que el Small Caps?

Primero. No será un Small Caps 2. Este fondo tiene más capacidad. El Small lo limitamos para premiar a los inversores que confiaron en nosotros. En el fondo sostenible nuestro universo es Europa, por lo que tendremos más capacidad. Puede ser más grande. Todo dependerá de la rentabilidad que tenga a medio y largo plazo. Porque al final la gente en lo primero que piensa es en la rentabilidad.

El cliente piensa en la rentabilidad ¿en qué piensa Lola Solana? ¿Cuál es su secreto?

Los años me han enseñado una cosa muy importante. Y es que las pequeñas y medianas empresas siempre lo van a hacer mejor que las grandes. Es el activo que mejor se comporta. Por encima de los bonos, letras, inversiones en casa...

El secreto es tener un negocio que venda. El gestor tiene que ser tan bueno gestionando su producto como vendiendo. Existe el tópico que con la red de me es más fácil, pero lo cierto es que si no tienes un producto bueno, es imposible conseguir mis números.