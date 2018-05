Sepla denuncia a Ryanair por utilizar pilotos de avión como falsos autónomos

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) tiene previsto denunciar a Ryanair para que los pilotos que ejercen como falsos autónomos, bajo la figura de 'contractor', pasen a plantilla, según han indicado en fuentes sindicales.

Esta denuncia se produce tras una ruptura de las negociaciones entre el sindicato de pilotos y la aerolínea de bajo coste irlandesa. El pasado mes de marzo, las mismas fuentes aseguraron que veían un "cambio de actitud" y que estaban avanzando en el reconocimiento del sindicato por parte de Ryanair. Sin embargo, en la última reunión entre ambas partes, celebrada este jueves, se han roto las negociaciones.

"Hemos estado cuatro meses negociando con ellos y cediendo a casi todo", han afirmado desde el sindicato. Este jueves acudieron a la cita con Ryanair con un documento igual "al 90%" al que había presentado la aerolínea. Solo había un punto de desencuentro: los días de garantía salarial.

La demanda del Sepla era lograr que los delegados sindicales de Ryanair tengan tres días al mes para dedicarlos a sus tareas de representación laboral. Estos días, según asegura el Sepla, serían exclusivos de los siete delegados sindicales, no serían intercambiables entre ellos ni acumulables una vez acabado el mes. Además, tendrían que solicitarlos con cinco semanas de antelación, e incluso propusieron a Ryanair que, si no se podía conceder el día solicitado por temas de programación les diera el día más cercano que no perjudicara a la compañía. El sindicato denuncia que la aerolínea también se negó a esto. "Era un acuerdo de mínimos", defienden. Para el Sepla, que Ryanair no quiera conceder ni un solo día es "una manera de querer influir en las negociaciones futuras". Si los delegados sindicales no disponen "ni de un solo día" de garantía sindical les será "imposible" trabajar. "Quieren limitar nuestra capacidad de trabajo y representación", subrayan.

Hay una sensación de frustración y de que nos han engañado, lamentan

Ante la ruptura de las negociaciones, el sindicato afirma que ha "retomado" la "vía judicial". El objetivo de esto es que "los contratos de los pilotos basados en España tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores". El Sepla ha advertido a Ryanair que seguirá por esta vía a no ser que la compañía firme el acuerdo de reconocimiento que, insisten, "está hecho a su medida". El sindicato ha destacado que los pilotos están "afectados" y "disgustados" de forma generalizada. "Hay una sensación de frustración y de que nos han engañado", lamentan.