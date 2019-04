Semana clave en el caso Bankia: el técnico rebelde del Banco de España, a la palestra

Por el banquillo de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han ido desfilando poco a poco los personajes más conocidos y mediáticos de la creación, caída y rescate de Bankia. Han jurado decir la verdad y nada más que la verdad delante de la jueza Angela Murillo personalidades como Rodrígo Rato, Miguel Angel Fernandez Ordoñez o Francisco González. Luis de Guindos también lo ha hecho, pero a su manera, por vídeo conferencia, a petición de su abogado y aprobado por la sala.

La mediaticidad de estas declaraciones se verá eclipsada, previsiblemente, por el testigo más importante del Banco de España: el técnico rebelde; el jefe de inspección que retó a todo un exgobernador en su primer interrogatorio. Llega el turno de José Antonio Casaus, el autor de los polémicos correos del Banco de España sobre Bankia.

El banco que dirigía Rato era un 'coladero' y el técnico era consciente de ello. Los correos internos escritos por el mismo demuestran que los responsables de vigilar la viabilidad de la entidad eran conscientes de la situación límite que atravesaba el banco.

En un correo del 7 de abril de 2011, tal y como publicó este medio, el responsable de la inspección en Bankia (Casaus) le remitió un email a su superior (Pedro Comín) con "puntos a tratar" en futuras reuniones con el director financiero de BFA respecto a la segregación de parte de su negocio para crear un banco cotizado (que posteriormente sería Bankia).

En estos escritos, el técnico se muestra preocupado porque el banco corría el riesgo de ser insolvente, incluso con la salida a Bolsa. "Cuidado no vayamos a quedarnos por debajo del 8% de capital principal pese a captar 3.000 millones de euros en Bolsa", advertía.

En otro correo del 12 de abril, Casaus vuelve a explicar los efectos de "dilución" que supondría para la matriz (BFA) el descuento aplicado al precio de la filial (Bankia) en la OPS, que mermarían la solvencia de la primera.

"Consecuencias de salir a Bolsa por debajo del VTC [Valor Teórico Contable]: significaría una dilución para BFA de 1.412 millones de euros, pues tendría el 70,59% de 15.000 millones de VTC de Bankia (=10.589 millones) cuando antes de salir a Bolsa tenía el 100% de 12.000 millones (= 12.000 millones)", tal y como explica el responsable de la supervisión en la entidad.

El descuento fue mayor de lo esperado por el banquero, de un 60%. Los correos a los que tuvo acceso Vozpópuli en 2017 muestran también hasta qué punto Bankia estaba alarmada por sus niveles de morosidad a medida que ésta se iba disparando en la segunda mitad de 2011.

La cadena de mails se iba endureciendo a medida que pasaban los meses. En abril se advertía de una debilidad en la generación de ingresos, "aspecto especialmente grave en un contexto de costes financieros crecientes".

Objetivo: desmontar a Casaus

Muchos de los que se han sentado en el banquillo han intentado desmontar los mails de Casaus. Algunos, como MAFO, asegurando que nunca le llegaron y quitando valor al veredicto.

El exgobernador advirtió que Casaus "acertó por casualidad", porque los problemas que indicó no fueron los que llevaron al rescate a la entidad. "Es como si me dicen que usted se va a morir a la salida por una teja, y luego sale y le atropella un coche. ¿Muere? Sí, pero no por ese motivo", ilustró

Otros, como el exdirector de Supervisión del Banco de España Mariano Herrera, alegando que no disponían de información que desaconsejara el debut bursátil, puesto que el primer informe del Banco de España que habla de inviabilidad "es de marzo de 2012, y es sobre BFA, no Bankia".