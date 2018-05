Seixas (Findetiis): "No me gustan las promotoras, hemos visto quebrar a muchas"

Ricardo Seixas es el consejero delegado de Fidentiis, una sociedad gestora que lleva funcionando en España desde 2007 y que destaca por ser una de las primeras en lanzar un fondo de inversión libre, el Tordesillas FIL.

El fondo se centra en seleccionar valores españoles y portugueses y trata de mitigar la volatilidad cubriéndose mediante el uso de futuros. A pesar de tener un sesgo largo, el fondo tiene la flexibilidad suficiente para estar neto en corto. El Tordesillas tiene el objetivo de mantener la volatilidad por debajo del 8%

Entre los valores españoles más destacados dentro de la cartera de Fidentiis se encuentran ACS o NH. No obstante, una de las posiciones que más llama la atención es la de Merlin Properties, la socimi por excelencia del Ibex 35.

Esta inversión contrasta con la opinión de Seixas ante el negocio promotor. En una entrevista con Vozpópuli, el consejero delegado de Fidentiis asegura que no le gustan "porque en el pasado ha visto caer a muchas de buen tamaño". No obstante, el gestor "no duda" de la "capacidad" y "gestión" del negocio, pero considera que muchas promotoras tienen "un banco de tierra muy difícil de valorar".

Nuestra posición en Merlin contradice nuestra postura ante este sector

Él mismo agrega que su posición en Merlin es un "poco contradictoria" con la postura que tiene ante este sector, pero asegura que con en el inmobiliario todo depende del "timing" y que ahora es el momento de esta compañía, pero no del sector.

Seixas no se considera un gestor 'value', una adjetivación que "está ahora muy de moda" y subraya que la tranquilidad y la complacencia en los mercados ha terminado". Un hecho que tilda de positivo, puesto que facilita conseguir oportunidades.

ACS y NH

Las posiciones más grandes dentro del fondo Iberia Long Only se las llevan ACS y NH, dos empresas que han llenado muchos titulares en los últimos meses.

Sobre ACS, el gestor dice que "la jugada" le ha salido "genial". Subraya que a la compañía de Florentino Pérez le vino muy bien la "no" guerra de OPAS y mejor aún que el mercado viera su posición como "mala", puesto que ahora ha salido realmente beneficiada. "La situación de estrés de balance no se producirá y todo indica a que habrá una alianza estratégica a 8 años para estar en el mercado de concesiones", asegura.

Deseo la salida de HNA de la cadena hotelera NH

Por otro lado, Seixas espera pacientemente a que el grupo chino HNA salga finalmente de la compañía hotelera NH. "Deseo su salida", asegura el gestor al ser preguntado por si tiene miedo dicha ruptura. "Es muy dañino tener un accionista muy importante que no tiene la mejor relación con el resto", apostilla, a la vez que añade que este problema debería estar resuelto para final de año.

Ricardo Seixas considera que en el momento que HNA salga de la cadena hotelera, la acción repuntará y todo indica a que se produzca una posible OPA del nuevo comprador, aunque espera que el inversor que venga no "haga tanto teatrito de cara a la construcción del consejo".

Quiere bancos, pero no sabe cuál

Un sector que le gusta mucho a Fidentiis es el bancario, aunque Seixas no sabe por cuál decantarse. Ahora mismo en cartera tiene solo a CaixaBank. "Somos muy optimistas con el sector, pero no vemos muy claro hacia donde se dirige el modelo de negocio".

No veo muy claro hacia dónde se dirige la banca

Seixas no tiene claro si los bancos 'tirarán' más hacia la banca de inversión o seguirán siendo unas entidad centradas en el "retail de toda la vida".

Este mismo dilema es el que le suscita Bankia, de la que considera que una fusión tendría mucha lógica. "El Estado tiene que salir, en cualquier caso", asegura el gestor, que no ve tampoco descabellada una fusión con BBVA, aunque matiza que se tendría que hacer de manera que la entidad tuviera la menor exposición posible al Estado, ya que "sus accionistas no verían bien volver a los tiempos de Argentaria".

El consejero delegado tampoco descarta más concentración del banca. Es más, le parece lógico. "No sabría decir a qué nivel llegará, pero que nos quedemos en 12 bancos generalistas me parece difícil". Subraya que lo más cómodo es que los grandes se 'coman' a los pequeños, como ha pasado hasta ahora, pero tampoco descarta que "un Sabadell o Bankinter mueva ficha".

Cultura del 'hedge fund'

Otro punto que lamenta muco el gestor es la poca cultura de 'hedge fund' que hay en España. "Muchos sufrieron con Madoff. Estaba en muchas carteras de banca privada y se quemó a mucha gente", subraya Seixas, que agrega que el 'hedge fund' tiene una connotación difícil de superar por este motivo.

"Lo que sucedió es que en determinado momento se jugó a una estrategia de trabajar con márgenes muy pequeños, hasta tener que apalancarse para obtener resultados interesantes y cuando vienen las cosas mal dadas, ya todos sabemos lo que pasa", destaca.

No obstante, Ricardo Seixas se muestra optimista y subraya que la gran banca, como Santander o BBVA, debería volver a formar equipos potentes en se sentido porque los 'hedge fund' deberían ser la base de cualquier ahorro a medio y largo plazo.