Saracho: "La resolución de Popular fue un milagro, evité un desastre mayor"

Emilio Saracho, último presidente de Banco Popular antes de la resolución, responde a su predecesor en el consejo. El banquero madrileño acusa a Ángel Ron de "hacer fake news" con las críticas vertidas contra él en la misma sede, el Congreso de los Diputados.

Lejos de las afirmaciones de Ron de que Popular estaba en buen estado cuando se fue -"es provodador después de una caída de la acción del 98%", señala Saracho-, su sucesor relata que "en toda la ciudad [en referencia a Londres] y Europa se sabía que Popular era el mayor problema de la banca, salvo Deutsche Bank".

Saracho ha explicado que en principio no quiso aceptar el encargo de suceder a Ron -"No hay nadie preparado para una misión así"- pero no le quedó más remedio. "Pregunté a Ron que si mi presidencia podía implicar que fuera a la cárcel, me lo dijera".

¿Mentiras?

Haciendo balance, el expresidente señala que Popular llevaba 10 años -presidencia de Ron- sobreviviendo día a día, hasta que llegó él sin apenas margen: "Sé que no suena bien, pero evité un desastre mayor. La resolución de Banco Popular fue un milagro".

Para Saracho, Popular llevaba siendo una "oveja coja" seis años. Por ello, cuando llegó a la presidencia pidió que se cuantificara el agujero de provisiones, algo que nadie supo determinar: "Si un banco no sabe lo que tiene en el activo, no se merece estar".

Banco Popular había perdido la credibilidad, y pretendía alquilar la mía"

"Un banco no puede hacer tres cosas: no defiendas lo indefendible, no niegues lo que es innegable yno mientas. Este banco hizo las tres. Perdió la credibilidad, y pretendía alquilar la mía", asegura el expresidente.

Saracho, que fue presidente entre febrero de 2017 y la resolución del Popular en junio, acudía al Congreso tras la declaración de Ron, en la que ha cargado con dureza contra su gestión.