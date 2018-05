Saracho intenta echar a Ron y otros exconsejeros del Popular de su caso judicial

Emilio Saracho quiere ir por libre en la Audiencia Nacional. El expresidente de Banco Popular ha pedido al juez Fernando Andreu que se expulse a Ángel Ron y el resto de exconsejeros imputados de su pieza separada, así como a las acusaciones que reclaman indemnizaciones en la parte central del caso.

La Audiencia Nacional está estudiando el escrito de Saracho, a través de su abogado, en el que alega que él es el único imputado de su pieza del caso Popular y que la única acusación es la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), de Javier Cremades.

El caso Popular tiene dos piezas: la central, que gira en torno a la ampliación de capital de 2016 y un posible falseamiento contable; y un presunto delito de administración desleal de Saracho por, según la querella, tumbar la acción del Popular.

Estrategia de Saracho

En la primera pieza -la central-, Saracho también está imputado. Pero está relativamente tranquilo porque él no estaba en Banco Popular cuando se hizo la ampliación de capital de 2.500 millones, en junio de 2016. Él llegó oficiosamente en diciembre de ese año y tomó posesión el 20 de febrero de 2017. Además, el banquero madrileño respira tranquilo porque no firmó ningunas cuentas, ni las del cierre de 2016 ni llegó a formular las del primer semestre de 2017: el banco tiró la toalla el 6 de junio.

En su pieza separada por presunta manipulación, Saracho está también confiado, señalan desde su entorno. Ve en la querella de Aemec una 'vendetta' sin recorrido, ya que Cremades & Calvo-Sotelo era uno de los bufetes de referencia de Banco Popular en la etapa de Ron.

En este entorno, Saracho prefiere que sus escritos y alegaciones frente a Aemec no tengan respuesta por parte de los otros 33 imputados en la pieza central. Y más teniendo en cuenta que está enfrentado a muchos de ellos.

De hecho, fuentes cercanas al antiguo consejo de Banco Popular señalan que hay algunos imputados en la causa que están planteándose personarse en la pieza de Saracho como perjudicados. La estructura de piezas separadas judiciales permite este tipo de carambolas, en la que un imputado en un parte del caso sea acusación en otra.

Exconsejeros del Popular están planteándose personarse como perjudicados en la pieza de Saracho

Y es lo que podría ocurrir, ya que consejeros de la etapa de Ron consideran que Saracho les hizo perder mucho dinero. Así, los accionistas representados en el órgano de gobierno de Banco Popular invirtieron 526 millones de euros en la ampliación, incluido el dinero apostado por la familia Del Valle, Crédit Mutuel, Allianz, la Sindicatura y los consejeros ejecutivos y no ejecutivos.

Más allá del recurso de Saracho, pendiente de responder por parte del juez, el caso Banco Popular está en una fase de impasse a la espera del informe de los peritos judiciales, que están elaborando dos inspectores del Banco de España. Hasta que no llegue, el juez Andreu no citará a declarar a los imputados. Estos son optimistas en que todo vaya rápido y sus declaraciones tengan lugar este mismo año. Aunque en el caso Bankia el informe pericial tardó casi dos años. Y el de Popular no lleva ni cuatro meses.