Santander eleva a 4.000 millones los créditos fiscales de Banco Popular

Santander tendrá beneficios fiscales por valor de 4.000 millones por la integración de Popular, una cifra superior a los 2.000 millones inicialmente previstos tras la resolución del pasado mes de junio.

El consejero delegado, José Antonio Álvarez, ha negado que haya "una burbuja de crédito en España" y ha cuestionado la guerra de créditos tras la rebaja de la hipoteca de BBVA. "De momento es algo que vemos en los periódicos pero no en el mercado", señala. "Cada entidad sabrá lo que hace", ha añadido, diciendo que si la oferta de 0,89% es con un 'loan to value' lo ve "agresivo".

El número dos de Santander ha reconocido que la entidad va a plantearse apuntarse a la iniciativa de la AEB de crear oficinas multigrupo en las áreas rurales.

Respecto a la integración de Popular ha dicho que se mantienen los mismos plazos previstos inicialmente, de que "a final de año se haga la integración efectiva".

Resultados

Álvarez ha hecho estas declaraciones durante la presentación de resultados del banco del primer trimestre, periodo en el que Santander ha ganado 2.054 millones, uno de los mayores resultados trimestrales de la crisis.

El mercado se ha fija en la ratio de solvencia ('fully loaded') que sigue sin alcanzar el 11% a pesar de la ampliación de capital del año pasado y la venta de Totalbank, WiZink y el ladrillo de Popular. Penalizan los minoritarios de Santander Consumer USA y los 300 millones de costes de reestructuración que hay que cargar todavía este año.

Otra de las preocupaciones de los inversores es Reino Unido, donde cae un 21% el beneficio, con aumento de provisiones "por un par de casos puntuales en banca corporativa", según el director financiero, José García Cantera.