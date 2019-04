Santander convoca a los sindicatos el 6 de mayo para negociar el próximo ERE

El Banco Santander comenzará a negociar con los sindicatos el próximo expediente de regulación de empleo (ERE) con los sindicatos después de presentar sus cuentas del primer trimestre del año, según han confirmado fuentes sindicales a este medio.

Será una primera reunión en la que no se convocará la mesa, ya que no se constituirá hasta que no pasen 15 días, que es lo que marca el convenio colectivo del banco.

El ajuste de la plantilla se cifra en unos 3.000 empleados, tal y como adelantó Vozpópuli. Según documentación interna de Santander antes de la adquisición de Popular, el banco contemplaba un ajuste de unos 4.000 trabajadores, a los que habría que restar los 1.100 que salieron en el ERE de los servicios centrales.

Fuentes financiera consultadas alertan de que este nuevo ajuste podría llegar esta vez hasta las personas que trabajan en la gestora de fondos de la entidad.

La integración tecnológica

En abril, el banco tiene pensado integrar todo el sistema catalán y el canario. En mayo, las comunidades que se verán unificadas son Aragón, Navarra, Valencia y Baleares.

Ya en el verano se comenzará con una primera etapa de Madrid y todo Andalucía en junio. Para terminar, si todo sale bien, en julio se finalizaría con Castilla-La Mancha y el sobrante de la comunidad que alberga la capital española.