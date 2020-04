Santander revisa los préstamos ICO por el coronavirus ya firmados: "Hay que esperar"

Santander está contactando con los clientes con los que ayer miércoles firmó un préstamo ICO Covi-19 para informarles que hay que revisarlos.

"He llamado a los clientes con los que ayer firmé varios de estos préstamos para decirles que hay que esperar, que se deben incluir unas cláusulas, se ha generado algo de incertidumbre", comentan fuentes de la entidad que estos días trabajan en la comercialización de los préstamos ICO. "Nos han dicho desde dirección que hay que pararlos de momento", añaden.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha enviado ya a las entidades los convenios marco, pero está todavía perfilando el sistema de avales. El organismo está valorando, por ejemplo, si el reparto de los primeros 20.000 millones de euros entre los bancos se hará a demanda, como estaba previsto a finales de la pasada semana, o por cuota de mercado, opción que ahora parece más posible.

El tramo de los 20.000 millones se divide en uno de 10.000 para autónomos y pymes, y en otro por la misma cantidad para grandes empresas

"Mientras no esté todo definido no tiene mucho sentido que desde las entidades se ofrezcan ya los préstamos ICO Covid-19", señalan fuentes del Ministerio de Economía, que apuntan no obstante que desde el ICO no se ha dado instrucciones a ningún banco sobre cuando empezar a comercializarlos.

Fuentes oficiales de Santander precisan que ayer miércoles se "preformalizaron" préstamos ICO por el coronavirus, pero que ahora, al disponer ya del convenio marco con el ICO, hay que incluir nuevas cláusulas y que por esa razón se ha advertido a los clientes.

"A los clientes lo que les importa en definitiva es cuándo van a tener en sus cuentas el dinero", comentan fuentes del banco que ayer firmaron varios de estos préstamos. "Ayer les decía que en un plazo de 24 o 48 horas lo tendrían, pero ahora mismo no podemos precisarlo", indican.

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de marzo las condiciones para acceder al primer tramo de avales otorgado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por importe de 20.000 millones de euros (de un total de 100.000 millones), publicado en el Boe el 26 de marzo.

El tramo de los 20.000 millones se divide en uno de 10.000 millones para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes, y en otro por la misma cantidad para grandes empresas.