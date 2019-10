El mercado ya contempla que los tipos estarán en negativo al menos hasta 2024, lo que presenta un escenario perfecto para que la banca vuelva a vivir una oleada de fusiones. El Banco Central Europeo lo ve con buenos ojos y las integraciones siempre son una forma formidable de conseguir mejorar la rentabilidad. No obstante, las fusiones siempre son más fáciles en el papel que en la realidad.

Cinco bancos hay en el Ibex 35 y cinco son los puntos de vista sobre este tema. Están los que no quieren oir hablar del tema, como Banco Santander, y otros que reconocen que tienen a medio centenar de profesionales buscando oportunidades, como BBVA.

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha descartado nuevas operaciones y ha recordado que aún existen elementos que no incentivan estos procesos. Asimismo, ha remarcado que aún siguen integrando a Popular, por lo que "no vamos a jugar". El número dos del banco rojo entiende que hay una presión de rentabilidad, y que por ello muchas acudirán a las fusiones, pero no es el caso de Santander.

En esta misma linea se ha mostrado Jordi Gual, el consejero delegado de Caixabank. El banquero ha reconocido que la compra de competidores ayuda a ganar escala y a ser más eficiente en costes, pero también provoca que se pierda el foco del negocio y se "olvide del cliente". A pesar de ello, entiende que algunas entidades puedan caer en este tipo de operación ya que sufren por no tener la suficiente rentabilidad. "Es un tema muy de moda", ha remarcado.

Es un sí

Onur Genç, el consejero delegado de BBVA ha sido el más claro al confirmar que la entidad cuenta con un equipo de 50 personas que se dedican a buscar alianzas estratégicas para el banco. El banquero turco ha señalado que el banco se centra en crecer de manera orgánica pero que si ve una oportunidad de compra que mejore el negocio no la dejará pasar y se valorará.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, reconoce que las fusiones es una "realidad que está ahí" pero transformarlo en un hecho depende de muchas cosas. En este sentido, ha puesto el énfasis en que las operaciones corporativas tienen que generar valor para el accionista. Asimismo, ha recordado que el banco siempre ha participado activamente en operaciones de fisión, pero siempre con la visión de crecer orgánicamente.

José Sevilla, el consejero delegado de Bankia, admite que la consolidación tiene "más sentido" en este entorno de tipos negativos. "Ha habido dos grandes operaciones de consolidación. La primera es la de Popular y la segunda es la de nosotros con BMN", ha recalcado el banquero.