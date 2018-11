Santander dice que Banco de España y Economía conocían la trama en Luxemburgo de Popular

El Banco Santander dice que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía conocían el "entramado" de testaferros y/o sociedades en Luxemburgo que utilizó Popular para ocultar pérdidas por importe de 538 millones de euros en sus cuentas de los ejercicios 2014 y 2015.

Así lo asegura el banco que preside Ana Botín en la respuesta que le da al Banco Central Europeo (BCE) en noviembre de 2017 tras conocer el borrador inicial de la inspección sobre activos adjudicados que realizó el supervisor comunitario en Popular entre diciembre de 2016 y enero de 2018.

En esta inspección, cuyo contenido adelantó este medio, el supervisor detectó que el banco, entonces presidido por Ángel Ron, había 'escondido' durante dos años inmuebles adjudicados por importe de 928 millones de euros, lo que explica parcialmente que los números rojos de 3.485 millones registrados en 2016 fueran mucho mayores a los anunciados meses atrás durante la ampliación de capital.

El mecanismo que utilizaba Popular para no reconocer las pérdidas que generaban estos activos consistía en financiar a empresas españolas que le debían importantes cantidades de dinero -y que no podían hacer frente a sus pagos- a través de sociedades pantalla en Luxemburgo previamente constituidas por el fondo Thesan Capital, quien percibía comisiones millonarias por ejercer de testaferro del banco, según explica el BCE.

Respuesta de Santander

No obstante, Santander, que adquirió Popular por un euro tras su resolución en la noche del 6 de junio de 2017, alega que Banco de España y Economía estaban al tanto de esta operativa: "Es importante tener en cuenta que las transacciones fueron identificadas de forma adecuada, las transferencia de fondos fue notificada al Banco de España, la financiación fue notificada al Banco de España, la compra y venta de las acciones de las compañías españolas fue notificada al Ministerio de Economía -incluyendo la identificación de los propietarios de las compañías de Luxemburgo- y se reconocieron en las cuentas".

Además, el banco cántabro recuerda que las principales compañías con las que se cometieron las presuntas irregularidades [Gestión de Activos Castellana 40 (GAC40), Taler Real Estate y Platja Amplaries (Marina D'Or)] se reconocieron en las cuentas correspondientes al cierre del ejercicio 2016, por lo que defiende que el impacto (pérdidas por 21 millones de euros) de consolidar en febrero de 2017 otras dos empresas más pequeñas también relacionadas con la trama es "inmaterial"

"No hay que olvidar que, en vista de los montos involucrados, la detección de estas transacciones por parte del inspector y de los auditores externos no dio lugar a ninguna dificultad. Es más, la diferencia entre consolidar y no consolidar en inmaterial", apunta Santander, que pretendía eliminar del informe de la inspección estas deficiencias ya que, a su parecer, iban más allá del objetivo de la misma.

Sin embargo, el BCE responde a Santander que la razón para incluir en el informe de la inspección todo lo referente al entramado con Thesan Capital es que estas compañías no se habían consolidado en 2014 y 2015,cuando, según el supervisor, ya estaban controladas por Popular. "El incumplimiento de la obligación de consolidar es relevante para para los propósitos de la supervisión, por lo tanto, este hallazgo debe permanecer en el informe", concluye el BCE.