Santander, BBVA y Sabadell emitirán 17.900M para cumplir su colchón anticrisis

La JUR, la autoridad de resolución de la UE, ya ha comenzado a determinar el nivel de capital que deben tener los bancos para garantizar que pueden recapitalizarse de forma interna sin la necesidad de recurrir a ayudas públicas en caso de quiebra. Por el momento, solo se lo ha comunicado a Santander, BBVA y Sabadell, al ser entidades con presencia significativa en países fuera de la zona euro.

Se trata del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, conocido como MREL por sus siglas en inglés. Estas tres entidades emitirán cerca de 17.900 millones de euros durante los próximos tres años para cumplir con el colchón anticrisis requerido por las autoridades comunitarias.

Actualmente los niveles de capital de Santander, BBVA y Sabadell ya satisfacen el mencionado requerimiento, si bien renovarán mediante la emisión de instrumentos bailinables —con capacidad de absorción de perdidas— los vencimientos de deuda que tendrán lugar durante los próximos años, circunstancia ya contemplada en sus planes de financiación.

En línea con las previsiones

De hecho, en los hechos relevantes publicados por estas tres entidades para dar cuenta de dicha exigencia, que ha sido determinada de forma individual para cada grupo bancario en función de su perfil de riesgo y otras características, informan de que el requerimiento se sitúa en línea con sus previsiones.

Para facilitar el cumplimiento del MREL, el Gobierno aprobó en junio de 2017 la emisión de un nuevo tipo de deuda, denominada 'senior no preferente', que cuenta con capacidad de absorción de pérdidas. Ante problemas de solvencia, este tipo de deuda responde ante pérdidas por detrás del capital, CoCos (AT1) e instrumentos subordinados (AT2).

Según informó en un comunicado, BBVA afrontará durante los tres próximos ejercicios vencimientos por importe de 9.000 millones de euros, aunque el banco que preside Francisco González ha emitido en lo que va de 2018 2.500 millones de euros de deuda senior no preferente —1.500 millones en febrero y 1.000 millones en abril—. De este modo, deberá levantar 6.500 millones hasta 2020, importe que considera "muy asumible" para una entidad de sus características.

Financiación

Sabadell, tal y como consta en su plan estratégico, afrontará entre 2018 y 2020 vencimientos por importe de 5.759 millones de euros, por lo que la entidad de origen catalán deberá renovarlos mediante una o dos emisiones de instrumentos con capacidad de absorción de pérdidas al año para completar el requerimiento MREL.

Por su parte, Santander tiene previsto emitir hasta 5.600 millones de euros adicionales en deuda senior no preferente este 2018 para cumplir con dicho requisito. Así consta en su plan de financiación, que contempla la emisión de entre 7.000 y 10.000 millones de este tipo de deuda durante el presente ejercicio. No obstante, en lo que va de año, el banco que preside Ana Botín ha completado emisiones de deuda senior no preferente por importe 4.400 millones de euros, de modo que colocará de aquí a finales del ejercicio entre 2.600 y 5.600 millones de euros.

La entidad cántabra, que también debe cumplir con la denominada Capacidad Total para la Absorción de Pérdidas (TLAC, el homólogo del MREL para las entidades de importancia sistémica global) no ha ofrecido detalles sobre sus planes de financiación en 2019 y 2020, si bien no cuenta con vencimientos de deuda significativos para este periodo.

Las principales entidades españolas necesitarán emitir entre 30.000 y 44.000 millones de euros para cumplir con los requisitos MREL

Fuentes del mercado explican que Santander, BBVA y Sabadell han sido las primeras entidades españolas a las que se les ha comunicado el requisito de fondos propios y pasivos admisibles al contar con una presencia significativa en países que no forman parte de la eurozona y estar sujetas a otras autoridades de resolución a parte de la JUR. Se espera que el resto de entidades reciban la comunicación a finales de año.

Según un estudio de Funcas, las catorce entidades españolas más significativas, representativas del 85% del activo del sector, necesitarán emitir entre 30.000 y 44.000 millones de euros para cumplir con los requisitos MREL.

La fundación de la patronal de las cajas de ahorro apunta que la regulación de la deuda senior no preferente ha propiciado unas condiciones de emisión "muy favorables" bajo el actual escenario económico, por lo que confía en que las entidades puedan completar el colchón anticrisis ante la previsión de que estas condiciones propicias se mantengan en 2018.