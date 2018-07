Sánchez recula: no publicará la lista de la amnistía fiscal de Montoro

El Gobierno de Pedro Sánchez da marcha atrás en su idea de publicar los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, según ha informado la nueva ministra del ramo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

A preguntas de los periodista sobre la posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I se pudiese haber beneficiado de la decisión de su antecesor, Montero ha precisado que se plantean cambiar la ley para publicar el nombre de quienes se aprovechen de estas medidas tributarias en un futuro.

"La publicación de estos nombres no pueden tener carácter retroactivo. Esto no quiere decir que no lo podamos hacer en el futuro", ha dicho la ministra.

Los fondos del rey Juan Carlos

El Ejecutivo no quiere 'mojarse' en el tema de las informaciones recientes que han salido a la luz y que atañen a los presuntos fondos que el rey emérito tendría en el extranjero, especialmente en Suiza.

Escudándose en el secreto de las investigaciones de la Agencia Tributaria, Montero no se ha expresado en ningún sentido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No comentamos las inspecciones", ha zanjado.

Durante su etapa en la oposición y también cuando renunció a su escaño, Pedro Sánchez pidió en más de una ocasión al Gobierno de Rajoy que publicara quiénes se habían acogido a dicha amnistía fiscal, algo que había dividido a su equipo una vez formado el nuevo Gobierno. Ahora parece que se decantan por no hacerlo.

Villarejo, Villalonga y Corinna

En los últimos días se han publicado unas conversaciones entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el excomisario José Manuel Villarejo y el antiguo presidente de Telefónica Juan Villalonga. En los audios, grabados en 2015 en la casa que la alemana-danesa tiene en Londres y publicados por 'El Español', Corinna afirma que Juan Carlos le confesó que tenía dinero en el extranjero, que puso propiedades a su nombre y que le habría pedido que se las devolviese.

Las conversaciones desvelan que Juan Carlos habría pedido cobrar una comisión por las obras del AVE a la Meca por las buenas relaciones que guarda con el régimen Saudí. Según Corinna, el general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sáenz Roldán habría acudido hasta su domicilio en Inglaterra para amenazarla a ella y a su familia por la información que poseía.