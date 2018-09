Sánchez renuncia al impuesto a la banca: trabaja en la tasa Tobin y al diésel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncia definitivamente a implantar un impuesto específico sobre la banca. Cuestionado en una entrevista en la Cadena Ser sobre si rechazaba una de sus principales promesas tras su llegada al Palacio de la Moncloa, Sánchez se ha limitado a señalar que el Gobierno aprobará el impuesto a las transacciones

"Nosotros vamos a aprobar el impuesto a las transacciones financieras, eso hemos acordado con Podemos", se ha limitado a señalar Sánchez ante la pregunta de si rechazaba implantar un impuesto sobre la banca, una vez que el sector financiero había clamado en contra de este gravamen, con el que el presidente del Gobierno tenía la intención de recaudar 1.000 millones de euros adicionales para financiar el déficit de la Seguridad Social.

Inicialmente, la intención de Sánchez era imponer dos impuestos al sector: el de la banca, a través de una tasa a los depósitos o una reforma del tipo de Sociedades; y el de transacciones financieras, conocido como Tasa Tobin a nivel internacional.

Hoja de ruta

Sánchez también ha indicado que la intención del Gobierno es presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a finales de noviembre o principios de diciembre con el objetivo de poder aprobarlos en el primer trimestre del ejercicio. Y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de implantar una tasa sobre el diésel que no afectará a los profesionales del transporte.

Preguntado varias veces por ello, el presidente del Gobierno no ha aclarado si convocará elecciones en caso de no sacar adelante los Presupuestos. "Estos no son mis Presupuestos", es lo único que ha dicho.

El Gobierno mantiene la intención de fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades

Lo que ha recordado es que tratará de "corregir la anomalía" de que el Senado pueda vetar el techo de gasto y que los Presupuestos de final de año girarán en torno a dos palabras: "Justicia social".

También mantiene la intención de fijar un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades "como mínimo al 15%", ya que actualmente "está en el 7%". Las empresas se quejan de que el Gobierno les quiere crear una doble tributación, ya que este 7% es por el beneficio a nivel global, que ya paga impuestos en otros países.

Sánchez también ha remarcado la intención de perseguir empresas que contratan falsos autónomos y encontrar "un punto de equilibrios" en la guerra del taxi-VTC.