Sánchez prepara un 'decretazo' para nombrar a un presidente de RTVE interino

Nuevo giro inesperado de los acontecimientos en RTVE. El Gobierno ha iniciado conversaciones con varios grupos parlamentarios -que coincidirían con los que apoyaron la moción de censura- para tratar de impulsar un Real Decreto con el que designar a un presidente y a un Consejo de Administración interinos en la televisión pública. Fuentes implicadas en la negociación aseguran que el Ejecutivo incluso barajaría la idea de aprobarlo este viernes.

Este periódico destacó el pasado martes que el Gobierno sopesaba proponer un pacto a la oposición para designar a un Consejo de Administración provisional por Real Decreto, que estaría en funciones hasta que se resolviera el concurso público para elegir al presidente definitivo. Esto permitiría a los socialistas arrebatar el control de la televisión pública al Partido Popular en un momento clave de la legislatura, en el que el Gobierno tratará de mantenerse en Moncloa durante dos años; y en el que se esperan elecciones autonómicas y municipales a menos de un año vista.

La iniciativa de los socialistas surge a pocas horas de que finalice el mandato de José Antonio Sánchez al frente de la corporación, lo que dejará a RTVE con una presidencia rotatoria hasta que se resuelva el concurso público en el que se elegirán los definitivos. Los grupos parlamentarios advertían hace unas horas de que la lentitud de este procedimiento podría alargar el vacío de poder durante "meses" en la corporación.

Según ha adelantado El País, las negociaciones del Grupo Socialista con varias fuerzas políticas se encuentran avanzadas, de modo que el partido confía en disponer de la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante este Real Decreto, que permitiría designar al presidente de RTVE con 176 diputados.

Sin PP ni Ciudadanos

Cabe recordar que el PSOE recurrió en 2012 ante el Tribunal Constitucional -con éxito- el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para poder elegir al presidente y al Consejo de Administración de RTVE con mayoría absoluta, en lugar de cualificada de 2/3 del Congreso. Este caso sería distinto, dado que el órgano de gobierno de RTVE se elegiría de forma temporal, hasta que se resolviera el citado concurso público para seleccionar al definitivo. Ahora bien, la opción del 'decretazo' ha causado malestar en PP y Ciudadanos, con quienes, por el momento, no han mantenido conversaciones los socialistas, según especifican fuentes parlamentarias.

Los partidos dan por supuesto que el resultado del concurso no se conocerá antes de tres meses. Ahora bien, no descartan que el plazo se alargue ostensiblemente si alguno de los partidos progresistas encuentra una vía para recurrir las normas; o si el PP y Ciudadanos bloquean el procedimiento para que el cambio en la televisión pública –que restaría influencia a los populares en este medio- no se consume hasta después de las elecciones autonómicas y municipales, previstas para la primavera de 2019.