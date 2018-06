El descuento de residente que no llega: Sánchez se pone en contra a Canarias y Baleares

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tenía una oportunidad de oro para acercarse a los archipiélagos y no la ha aprovechado. El Gobierno podría haber aprobado mediante orden ministerial o decreto ley en este Consejo de Ministros el aumento del descuento de residente al 75%, tal y como se aprobó en los Presupuestos Generales de 2018.

Durante esta semana, se ha montado mucho revuelo en las islas españolas porque muchos universitarios y trabajadores estaban esperando como agua de mayo la aprobación de los PGE porque en ellos se recogía esta nueva bonificación.

Lo que ha ocurrido es que la redacción que se utilizó para la enmienda, establece una autorización al Gobierno para poner en marcha la bonificación, en lugar de disponer su inmediata entrada en vigor nada más publicarse el BOE.

En la enmienda se exponía lo siguiente:

"Se autoriza al Gobierno para que durante el año 2018 y con vigencia indefinida ejerciendo la capacidad legal para modificar los porcentajes de bonificación sobre las tarifas aéreas y los billetes de transporte marítimo de pasajeros que le confiere el artículo 6 de la Ley 19/ 1994 de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aumente el porcentaje de bonificación para los trayectos entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el resto del territorio español en la siguiente cuantía: (...)".

Ábalos asegura que el Gobierno está por la labor de adelantar las cosas, pero echa balones fueras culpando al PP, ya que la forma en la que está redactado el texto les dificulta la inmediata notificación.

Asegura que los plazos "son los que son", y que ahora la medida tendrá que pasar por audiencia publica, informes de los departamentos ministeriales, informes del consejo de Estado, aprobación del Consejo de Ministros y también hacen falta sendos informes de las comunidades autónomas afectadas. Ante esto, el ministros estima que se tardará, al menos, unos seis meses.

Por otro lado, la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, le ha reprochado a Ábalos que hay miles de estudiantes que estaban pendientes de sacar un billete de avión y le ha recriminado que espera que no fuera un tema "de perritas (dinero, en la jerga canaria)" este retraso. También le ha dicho que espera que los 200 millones que cuesta la medida no los esté pensando en usar para las autopistas de peaje.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también ha utilizado Twitter para presionar y pedir la aprobación de la aplicación del descuento.

Mañana el #ConsejodeMinistros tiene en su mano aprobar la aplicación del #descuentoresidentes . Si no es así, seguiremos exigiendo su aplicación inmediata en la reunión que junto a @F_Armengol mantendré el martes con el ministro @abalosmeco

Por otro lado, la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha anunciado que se reunirá con el ministro y el presidente del Gobierno canario para intentar buscar una solución al problema lo antes posible.

Dimarts, juntament amb el president @EquipoClavijo, mantindré una reunió amb el ministre @abalosmeco a @fomentogob per analitzar possibles vies per tal que es pugui aplicar els descompte del 75% el més aviat possible.