Javier Sáenz (Azvalor): "Intervenir en los mercados no suele ser una buena receta"

La gestora Azvalor estrena nuevo producto, nuevo gestor y nueva marca corporativa. Una de las casas 'value' de referencia en España ha decidido seguir el dicho de a mal tiempo buena cara y preparase lo mejor posible para un 2019 que vendrá con curvas.

Su apuesta más grande es el nuevo fondo de managers que ha lanzado recientemente. Está liderado por Javier Sáenz de Cenzano, que será el encargado de controlar en todo momento el buen hacer de los gestores internacionales que crearán el fondo.

El profesional es un viejo conocido de Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad. De hecho la idea de este producto se venía gestando desde el comienzo de la firma, pero decidieron esperar tres años para poner en marcha este nuevo producto, pionero en España, relata Sáenz de Cenzano en una entrevista con Vozpópuli.

¿Es ahora el mejor momento para lanzar un fondo?

Nosotros no miramos el 'timing'. Nuestra intención es crear una estrategia para 15 o 20 años. Para mí es mi proyecto de vida. De hecho, llevaba trabajando en él desde que Azvalor comenzó. Pero decidimos esperar tres años para que madurara el proyecto.

El equipo de Álvaro y Fernando es muy bueno, pero tiene recursos limitados. No pueden llegar a todas las compañías del mundo y por eso decidimos crear este fondo de 'managers'. Con el formato fondo de fondos no tendríamos tanto control sobre los valores y tendríamos más trabas a la hora de operar.

¿Hay interés por este fondo?

Sí. Ya está entrando dinero real. El mercado lo está viendo bien. Al final hay muchos fondos de fondos en el mercado que replican índices. Este producto es algo diferente.

¿Cuál es el perfil del cliente?

Hay de todo. Desde particulares a gente con un volumen de patrimonio elevado, también fammily office... al final al cliente le gusta el concepto. A los institucionales también les gusta que sea un fondo novedoso.

¿Qué opina sobre la aparente pérdida de confianza del ahorrador? Lo digo por las salidas de los últimos dos meses...

Que el mercado haya caído un 10% en las últimas semanas no nos afecta demasiado en la forma de hacer las cosas.

El inversor que queremos para este fondo trabaja a largo plazo. Que no le asuste un año malo de rentabilidad, un mes o dos. Esto va a ocurrir. Ya ha pasado y queremos que la gente sea capaz de esperar, que estén invertidos en 7 o 10 años. Aunque esperamos que las rentabilidades vengan antes.

¿Cree que las medidas del Gobierno dificultan el ahorro?

Venimos de años en los que las entradas de dinero han sido brutales. Alcanzando máximos históricos prácticamente. La gente parece que pierde de vista el concepto del riesgo. Ven que todo crece y se suben al carro.

¿Y cuál es su punto de vista de la tasa tobin?

Al final intervenir en los mercados no suele ser una buena receta. Creo más en el libre mercado. Pero esta es una opinión mía.

¿Es complicado hacer entender al ahorrador que no va a tener ya altas rentabilidades sin asumir un mínimo de riesgo?

Más que el concepto de asumir riesgo yo les diría que a largo plazo la renta variable es más rentable. Esto es una labor de formación. Hoy en día tardas más en comprarte un televisor que en escoger un fondo de inversión y mi experiencia me ha demostrado que muchas veces el cliente sale del producto antes de tiempo porque no entendió lo que estaba contratando.

¿Teme a que se coma la estrategia de Europa el nuevo fondo?

No. Son estrategias muy diferentes. Al final este producto nace con la intención de llegar a los lugares a los que Azvalor no podía llegar. No obstante, si dos gestores llegan a la misma compañía y la quieren tener en sus carteras no tendríamos ningún problema porque eso significaría que es un valor muy bueno.

¿Qué sucede si uno de los gestores se enroca en un valor?

Podemos prescindir de él. Nunca le vamos a decir cómo tienen que gestionar su cartera pero si vemos que no nos gusta lo que hacen o perdemos la confianza podemos dejar de trabajar con ellos.

¿Coincidirá algún valor con otros fondos?

Es probable. Pero como aún no está hecha la cartera del todo no puedo decírtelo al 100%.