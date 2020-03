SIX y BME: la mejor noticia de la semana para la economía española llegó de Suiza

El mismo día en que el Gobierno suizo recomendaba a sus ciudadanos, especialmente a los mayores de 65 años, permanecer en casa a causa del coronavirus y mantener "distancia social", el gestor de la Bolsa del país, Swiss Infraestructure Exchange (SIX), aseguraba, este martes 17 de marzo, que mantenía intacta su oferta por Bolsas y Mercados Españoles (BME), a pesar de la crisis sanitaria y económica mundial.

Se trata de la mejor noticia de la semana para la economía española. A veces, cuando se está en dirección al centro del remolino, es bueno escuchar voces alejadas del mismo, como las que llegaron el martes desde Suiza cargadas de esperanza y con un zurrón lleno de dinero.

"Hemos hecho una oferta por BME y no vemos ninguna razón, indicación o intención de modificarla", dijo Jos Dijsselhof,consejero delegado de SIX, en la presentación de resultados de la compañía. "Nos atenemos a nuestra oferta. Nuestra compañía dice lo que hace y hace lo que dice", aseveró, el mismo día en que España, en estado de alarma, registraba 12.000 contagios y medio millar de muertos por coronavirus (ayer sábado la cifra de fallecidos superaba los 1.350).

Corporación Financiera Alba es el primer accionista de BME, con el 12%; Credit Suisse y UBS controlan el 32,5% de SIX

El grupo SIX lanzó una oferta de compra por el 100% de BME a mediados del pasado 18 de noviembre, ofreciendo 2.800 millones de euros en efectivo a sus accionistas -Corporación Financiera Alba es el primero, con el 12%-, 33,4 euros por acción.

La oferta ha sido valorada positivamente por el consejo de administración de BME; ha recibido autorización, en primera fase, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha informado a Economía a favor de la operación.

En principio, solo una contra oferta del grupo europeo Euronext, o del gestor de otra Bolsa extranjera, podría entorpecer la opa de SIX, difícilmente superable por otros competidores (no todo el mundo puede permitirse el lujo de poner sobre la mesa 2.800 millones de euros en efectivo).

Quizá solo impedimentos graves a la operación de última hora por parte del Gobierno español pudieran tumbar la venta de BME a SIX, algo poco probable. Pero nadie contaba hace unos meses con el COVID-19 y con que la Bolsa española marcaría mínimos históricos por su impacto.

Algunos de los mayores fondos del mundo, como BlackRock o Norges, participan en el capital de BME

El pasado martes fueron muchos los accionistas, los fondos internacionales, algunos de los mayores del mundo -como BlackRock o Norges, con más de un 2% de la empresa española-, los que prestaron especial atención a la presentación de resultados de SIX, y al encuentro posterior de los ejecutivos del grupo con periodistas y analistas.

Que el martes SIX anunciara que no continuaba con la opa sobre la española BME, o que modificaba su oferta, no hubiera sido una gran sorpresa dadas las circunstancias. Sin embargo, el consejero delegado del grupo suizo mantuvo la palabra dada en noviembre. "Por supuesto, la prioridad ahora para el Gobierno español es el bienestar de su gente y su economía", dijo Dijsselhof.

El grupo SIX, en el que Credit Suisse y UBS controlan el 32,5% del capital, está decidido a comprar BME. La operación permitiría al grupo suizo establecer una base en territorio UE, con posibilidad de expandir su negocio al mercado latinoamericano. De momento, el coronavirus no ha quebrado su confianza en las posibilidades que le abre la compra del gestor de la Bolsa española.

La única pega que puso sobre la operación Jos Dijsselhof en el encuentro telemático que mantuvo el martes con medios de prensa, fue sobre el periodo de aprobación y formalización de la opa sobre BME. "Es posible", indicó, "que lleguemos a mediados de mayo, pero es difícil ser preciso ahora". Un último comentario que suena a que, en unos meses, quizá en mayo, la situación haya mejorado sustancialmente.