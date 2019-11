Ryanair retoma este jueves la negociación de los 432 despidos en España

La dirección de la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair se reúne de nuevo este jueves con los sindicatos de pilotos y de tripulantes de cabina (TCP) para continuar con la negociación del ERE que pretende aplicar en España para despedir a sus 432 empleados de las bases de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Girona, bases que pretende cerrar el 8 de enero.

Este encuentro se producirá después de que no haya habido avances significativos desde que la aerolínea ofreciera un plan de recolocación para estos trabajadores en sus bases de otros países como Polonia, Croacia o Reino Unido. En relación a esta propuesta, los sindicatos lamentaron que no se mantendrían ni las condiciones ni la legislación española porque se cambia de país y no se mantendría tampoco la antigüedad porque sería una renovación contractual.

Además, USO pidió a la compañía aérea que comunique las vacantes que existen en cada una de esas bases para cambiar a otra empresa, porque no tienen conocimiento ni siquiera del número de vacantes por base.

327 tripulantes de cabina y 105 pilotos afectados

Este cierre de bases españolas afecta a 327 tripulantes de cabina y 105 pilotos de la aerolínea presidida por Michael O’Leary. Esta decisión provocó una serie de huelgas en septiembre, que no tuvieron mucha incidencia en su operativa.

En concreto, los sindicatos USO y Sitcpla, representantes de los TCP, llevaron a cabo diez jornadas de huelga y el sindicato español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) otras cinco, cuatro de ellas en días coincidentes con los paros de los tripulantes.

Entre el colectivo de pilotos, este proceso podría llegar a afectar a 29 en Tenerife, 29 en Las Palmas, 28 en Girona y 19 en Lanzarote. Por su parte, en los TCP, Tenerife y Girona serán las bases más afectadas, con 100 despidos en cada una de ellas, seguidas de Las Palmas, con 69 despidos y Lanzarote, con 58.

Tras la quiebra de Thomas Cook, compañía que opera en estos aeropuertos, algunos colectivos, como los hoteleros, han pedido al Gobierno que intente negociar con Ryanair para que cambie de idea con respecto a estos cierres.