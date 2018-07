Ricardo Cañete (Bestinver): "Bankia es un valor que nos ha hecho daño"

Bestinver, la gestora de Acciona, sigue imparable. Su patrimonio no para de crecer y sus rentabilidades marcan el compás de una casa que se ha ganado -con hechos- la medalla de gestión 'value'.

Ricardo Cañete, gestor del fondo Bestinver Iberia, reconoce en una entrevista con Vozpópuli que a pesar de sacarle 8,5 puntos al Ibex, la estrategia ha sufrido "un pelín" por toda la volatilidad que ha producido la política.

El valor que más le ha perjudicado ha sido Bankia. "Ha ido fatal, nos ha restado 59 puntos y nos ha hecho daño", subraya Cañete. El gestor explica que para el banco no es bueno que se retrase la subida de tipos, pero tampoco se trata de un "drama" para Bestinver porque la cartera Iberia está "muy bien estructurada" y tiene suficientes valores que cubren el mal momento de la entidad.

"No buscamos dar el pelotazo con Bankia, tenemos una cartera robusta, pero aún así creemos que en el largo plazo el banco saldrá reforzado. Tiene valor", añade el gestor.

Unicaja, en cambio, se ha comportado muy bien. De hecho, ha sido uno de los valores que más ha tirado de la cartera. Cañete defiende que el banco será un jugador importante en una próxima oleada de fusiones, que se dará en tres o cuatro años.

Bajo su punto de vista, la entidad goza de una situación competitiva inigualable en las zonas en las que opera, lo que la hace extraordinariamente atractiva para aquellos bancos que quieran consolidarse en esas regiones.

Excesos del ladrillo

La estrategia en España y Portugal cuenta, también, con una exposición importante al sector inmobiliario. Cañete reconoce que hay algunos segmentos donde las cosas "se han ido de madre", pero también hay otros que aún tienen mucho recorrido.

El gestor argumenta que el sector logístico ha corrido "bastante" y que la rentabilidad/riesgo de este segmento ya no es tan atractiva. Lo mismo pasa con las oficinas, un sector en el que cuesta mucho encontrar localizaciones 'prime' en los grandes centros.

Sobre el 'boom' promotor que ha habido en el último año en el mercado de renta variable, reconoce que ha habido un exceso de oferta y que el mercado puede asumirla "hasta un punto". Para las próximas, es normal que los inversores exijan un descuento en el precio y tienen que ser los vendedores los que decidan si lo quieren asumir y parece que en este momento no están dispuestos.

Se han quedado cosas por salir (a Bolsa) pero no nos han pedido asesoramiento

Cañete detalla que Bestinver no acudió a la salida de Metrovacesa porque no les convencía donde estaban situado los activos, pese a tener buenos fundamentales la compañía. No obstante, comparada con Aedas, en la que sí invierte, el gestor ve una diferencia abismal. "Aedas es algo muy limpio", destaca Cañete. Se trata de una empresa con un suelo muy preparado para construir que no tiene riesgo.

El gestor asegura que después de la OPV de Metrovacesa ninguna promotora les ha tocado a la puerta para enseñarles su plan estratégico. El único folleto que vieron fue el de Azora, que se paró por la OPA de Blackstone a Hispania.

El experto es consciente de que hay mucho ruido en este sentido. "Vía Célere, Aelca, Testa... todas tienen interés por salir, está claro. Apetito hay. Pero la OPV de Metrovacesa fue muy grande y el mercado es limitado. Uno no puede comprar todo lo que sale", concluye.