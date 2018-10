Ribera asegura que España y la UE reducirán un 45% sus emisiones de CO2 en 2030

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que España y la Unión Europea están en el camino para poder reducir "ya" un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 -cinco puntos más de lo comprometido-, tal y como recomienda el informe que ha publicado este lunes el Panel de Cambio climático de la ONU, pero asegura que ese no puede ser el techo, sino que la obligación es "reducir al máximo" las emisiones, pero sin poner en riesgo la equidad y el desarrollo sostenible.

Aunque el objetivo para 2030 de la UE es reducir en un 40% las emisiones, Ribera cree que "hoy por hoy" Europa "en realidad ya va a cumplir" aquello a lo que se ha comprometido para lograr una reducción del 45 por ciento de las emisiones y celebra que el comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañetes, esté planteando que esto "se materialice" en una nueva comunicación a la Convención Marco de Naciones Unidas.

"Subir la ambición"

Si bien, ha insistido en que actualizar ese dato "no puede suponer un techo para la acción" y que no puede ser "la excusa" para no seguir haciendo más, sino un acicate para que a partir de 2020 la UE se plantee a partir de 2020 "subir su ambición" climática.

Tras la presentación de las conclusiones del informe del IPCC en la que ha estado acompañada por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha destacado que la coexistencia con un aumento de la temperatura global del planeta "ya nos está afectando" en la realidad cotidiana por lo que Europa tiene que "tomarse en serio ese papel de liderazgo que precozniza".

"Europa ha hecho cosas muy importantes, en materia de clima, tanto en las políticas domésticas como en la construcción de alianzas con otros países y la gran pregunta es si está a la altura de las circunstancias con su propio esfuerzo", ha manifestado.