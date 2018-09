Repsol se recupera en Bolsa tras el divorcio con Caixa y con el petróleo disparado

Repsol ha sido el valor del Ibex 35 que más ha subido en la sesión del lunes aupado por el incremento del precio del petróleo. La multinacional española ha cerrado a 16,78 euros por acción tras subir un 1,82%, alcanzando un valor de mercado superior a los 26.000 millones de euros.

La petrolera presidida por Antonio Brufau recupera así terreno perdido en Bolsa el viernes pasado, después de que el jueves, tras el cierre del mercado, se anunció la salida del capital de Caixabank, tras cerca de 25 años en el accionariado.

La entidad financiera es el primer accionista de Repsol, con el 9,8% -según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, y comunicó que la venta de sus títulos en Repsol ocasionaría una pérdida de 450 millones, y que esta se haría de forma progresiva. El pasado viernes Repsol perdió un 2,4% de su valor en Bolsa, y Caixabank cedió un 3,6%.

Los analistas de Kepler consideran que la compra de Popular no aportará valor al accionista de Santander

La subida del valor en Bolsa de Repsol coincide con la escalada en el precio del petróleo. El barril de Brent ha superado los 80 dólares, el mayor valor en cuatro años, en un contexto de tensiones internacionales que afectan al precio del crudo. La disminución de las exportaciones de petróleo por parte de Irán y la situación en Venezuela explican en parte el repunte.

El mercado esperaba que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiera un aumento de la producción en una reunión mantenida este fin de semana, pero la organización, liderada por Arabia Saudí, ha rechazado un incremento inmediato, oponiéndose así a la solicitud expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La información que tengo es que los mercados están adecuadamente abastecidos. No sé de ningún refinador en el mundo que esté buscando petróleo y no pueda obtenerlo", declaró el domingo el ministro de Energía de Arabia Saudí, Khalid al-Falih, informó Reuters. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, también dijo que no era necesario un aumento inmediato de la producción.

Santander cae un 2%

Santander ha sido el segundo peor valor del Ibex 35, tras Grifols, en la sesión del lunes, arrastrado por un informe negativo de Kepler. El primer banco español ha caído un 2,05% cerrando a 4,48 euros por acción.

El banco de inversión francés ha recortado el precio objetivo de los títulos de Santander desde los 4,87 euros hasta los 3,9 euros. Kepler no ve potencial en la compra de Popular y considera que la operación no aportará valor al accionista de la entidad, y estima un retorno de la inversión inferior al 4%, nueve puntos porcentuales menos de los previstos por el banco presidido por Ana Botín, informan varios medios.