Renfe dispara contra SNCF: "Su 'low cost' lleva siete años en pérdidas, no queremos eso"

Isaías Taboas, presidente de Renfe, ha asegurado que no le preocupa la entrada de competidores a partir de 2021 pero no perdió la oportunidad de lanzar un mensaje al operador público francés SNCF, que se prepara para ser protagonista en el proceso de liberalización. En su intervención en un desayuno organizado por Executive Forum, Taboas se refirió a la intención de Renfe de introducir la modalidad ‘low cost’ y aseguró que “lo que no queremos hacer es perder dinero; si no estamos mal informados, la filial de low cost de SNCF lleva siete años perdiendo dinero y nosotros no queremos eso”.

Las palabras de Taboas llegan dos días después de que la compañía gala ofreciera su primera rueda de prensa en Madrid, en la que manifestó su interés de llegar a España con el modelo de bajo coste que implantaron en Francia hace unos años, bajo la marca Uigo. No obstante, la responsable de alta velocidad de SNCF, Rachel Picard, aseguró entonces que esta filial ya era rentable.

Un pique verbal que en breve se replicará sobre las vías, en concreto a partir de finales de 2020, cuando se abrirá el mercado de transporte ferroviario de pasajeros. Renfe tiene previsto lanzar su servicio low cost con anterioridad a este momento. Su presidente asegura que ya cuenta con equipos destinados a este cometido.

Inquieta el desarrollo de la tecnología

En cualquier caso, Taboas aseguró que la entrada de competidores no le quita el sueño. “Ya competimos desde hace mucho tiempo con la carretera y con el avión y no nos va mal”, apuntó. Lo que realmente inquieta a Renfe es el desarrollo de la tecnología, uno de los puntos fundamentales del plan estratégico aprobado recientemente.

“Nuestro grado de digitalización no es óptimo”, admitió Taboas, que puso como ejemplo que aproximadamente el 40% de los billetes se venden a través de internet. “El objetivo es que alcancemos el 100% en unos pocos años”.