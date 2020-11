Del 4x4 al 4xe: el Renegade de Jeep se apunta a la moda eléctrica

Jeep ha sido una de las últimas marcas en incorporarse a la moda híbrida enchufable y estrena ahora en el Renegade la tecnología 4xe, una tecnología que aporta evidentes mejoras en su conducción, pero con matices según las situaciones. Un sistema que está formado por un motor de gasolina de 1,3 litros de cilindrada que desarrolla 180 CV y un eléctrico que aporta 60 CV más y que está alimentado por una batería de litio de 11,4 kWh. La potencia máxima que desarrolla el sistema híbrido es de 240 CV y dispone de tres modos de funcionamiento, hybrid, electric y e-save, seleccionables a través de tres pequeños botones bajo la consola central.

En modohybrid utiliza los dos motores de gasolina y eléctrico a la vez pero tratando de ofrecer la máxima eficiencia posible, mientras en el modoe-save puedes bien mantener la carga de la batería o aumentarla hasta alcanzar el 80% a través del motor de gasolina. En modo electric, el Renagade puede moverse en pleno silencio hasta una velocidad máxima de 130 km/h. Al pulsar el botón de puesta en marcha el 4xe inicia por defecto la marcha en modo hybrid, aunque los primeros momentos se mueve solo con el motor eléctrico.

En modo 100% eléctrico transmite la sensación de potencia instantánea habitual de este tipo de motores, con una respuesta muy viva ideal para el día a día en ciudad. La autonomía que hemos podido verificar alcanza los 40 kilómetros siempre y cuando busquemos practicar una conducción eficaz, dosificando el acelerador e intentando aprovechar las frenadas para regenerar. Una autonomía que también hemos logrado alcanzar en carretera, a velocidades de entre 90 y 100 km/h buscando siempre la mínima presión posible sobre el acelerador.

Sin embargo, a diferencia de otros híbridos enchufables, la autonomía de este Renegade 4xe es más sensible al tipo de conducción y, a poco que no prestemos demasiada atención al consumo, puedes ver como apenas superas los 20 ó 25 kilómetros. Para recargar la batería, con el cable para enchufes domésticos convencionales necesitas menos de cuatro horas, mientras que en cargadores rápidos tipo wallbox de 7,4 kWh no llegas a dos.

Una batería que está colocada debajo de los asientos traseros con el módulo de carga en la zona del maletero, reduciendo por ello en 21 litros el volumen del maletero que se queda en 330 litros, y también la capacidad del depósito de combustible, que es de solo 36 litros. Debido a ello, y al elevado consumo que arroja sobre todo en carretera, la autonomía es una de las pequeñas pegas de este 4xe, que apenas alcanza los 400 kilómetros a ritmos normales.

Porque bajar de 9 l/100 km no es fácil, pues tampoco acompaña la aerodinámica de su carrocería, y aunque son 240 CV de potencia no da la sensación a sus mandos de tener esa cifra. Si los aprovechas puedes moverte a ritmos muy altos, pero las cifras de consumo suben con facilidad por encima de los 11 litros, y viendo cómo se va reduciendo la autonomía acabas por bajar el ritmo. Eso sí, viajas con un alto grado de confort, tanto acústico –menos ruido del esperado sin duda– como de suspensión, y con un interior amplio y cómodo por el diseño de los asientos, cubres largas distancias de forma muy agradable.

Pero como Renegade que es, este 4xe no deja de lado la faceta off-road, y menos en esta versión Trailhawk con mejores cotas todoterreno, 28 grados de entrada y salida, 18 grados de ángulo ventral y una altura libre al suelo de 21,3 centímetros, calzado con neumáticos mixtos M+S y protecciones de acero en los bajos. Eso sí, a diferencia de las versión de motor de combustión, en este híbrido enchufable el motor térmico mueve las ruedas delanteras y el eléctrico que hay en el eje posterior, las traseras, sin elemento mécanico que conecte los dos ejes.

El mando Selec-Terrain incorpora dos botones 4WD Lock y 4WD Low, activando el primero la tracción total por debajo de 15 km/h, además de los cinco programas off-road para diferentes terrenos. Todo ello, junto a la brillante respuesta del motor eléctrico a baja velocidad, permiten al Renegade 4xe brillar con fuerza en campo, donde sube por donde pocos rivales pueden hacerlo.

FICHA TÉCNICA:

VERSIÓN Renegade 4xe Trailhawk; MOTOR Gasolina, 4 cilindros + eléctrico; CILINDRADA 1.332 cm3; POTENCIA MÁXIMA 240 CV; PAR MÁXIMO 270 Nm; VELOCIDAD MÁXIMA 199 km/h; ACELERACIÓN 0-100 KM/H 7,1 s; CONSUMO EN RECORRIDO PRUEBA 9,2 l/100 km; AUTONOMÍA 400 km; DIMENSIONES 4.236 / 1.805 / 1.718 mm; NEUMÁTICOS 235/55 R 17; PESO EN VACÍO 1.770 kg; MALETERO 330 l; PRECIO 42.400 €

VALORACIÓN: 7.2/10

PRESTACIONES 7/10 * COMPORTAMIENTO 8/10 * CONSUMO URBANO 7/10 * CONSUMO CARRETERA 6/10 * ESPACIO INTERIOR 8/10