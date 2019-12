Remate final en Caser: Helvetia negocia en exclusiva con Caixabank, Abanca, Bankia y Covea

Caser ya negocia en exclusiva con un único comprador. Helvetia ha sido la escogida por gran parte de sus accionistas para cerrar la operación previsiblemente en la segunda mitad de enero, sobre el día 20, según han informado fuentes financiera a Vozpópuli. Finalmente, Caixabank, Abanca, Bankia y Covea se han decantado por el grupo suizo, que ofrece algo más de 1.000 millones de euros, tal y como ya publicó este medio.

Agea y Santalucía han quedado fuera de las negociaciones, aunque aún quedan por cerrar varios flecos, por lo que podría haber algún cambio, aunque es poco probable. Los accionistas de Caser trabajan a contrarreloj para cerrar el 2019 con la venta encarrilada.

La operación se había complicado porque entró última hora una nueva oferta de Santalucía. A la ronda actual sólo habían llegado Ageas y Helvetia, pero fuentes financieras consultadas aseguraron que algunos accionistas habían decidido incluir esta tercera in extremis.

Muchos bancos contaban con que la operación se cerrara antes del 31 de diciembre para anotar las plusvalías en las cuentas de 2019, pero el calendario laboral hace que esto sea prácticamente imposible. A pesar de que no se logre cerrar este año, los bancos vendedores sacarán una buena tajada de la operación porque tenían a Caser en balance valorada por debajo de los 1.000 millones de euros. El accionista mayoritario, la aseguradora Cóvea, tiene derecho a tanteo llegado a este punto, pero diferentes fuentes dan por hecho que no lo hará, finalmente.

De no se ejecutarse la operación este año, contablemente no se puede pasar por resultados. Otra cosa es que se diga cómo impactaría en los mismos, como ya se ha hecho en diferentes ocasiones y en los últimos años con la venta de cartera de activos no productivos.

Salida de bancos

Una vez finalice el proceso de venta, junto a Cóvea saldrán del accionariado múltiples entidades financieras. Se trata de algunos de los principales bancos españoles y cajas de ahorro: Bankia, Ibercaja, Liberbank, Caixabank, Abanca, Unicaja y Banco Sabadell. La mayor parte de ellos forma parte de la aseguradora de manera forzosa, fruto de las compras y fusiones de cajas realizadas tras la crisis financiera.

Mientras que Bankia, CaixaBank y Abanca han contratado a Barclays como asesor en esta operación, BBVA y Banco Sabadell, que cuentan con una participación mucho más reducida, planean deshacerse de ella una vez comience el proceso de venta sin necesidad de asesoría externa. Todas estas entidades alcanzaron un acuerdo antes de verano para desprenderse de lo que consideran como una participación "no estratégica" en la aseguradora nacida de las antiguas y quebradas cajas de ahorro.