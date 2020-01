Regalos tecnológicos con los que triunfar el día de Reyes

Faltan dos días para que SS.MM. los Reyes Magos lleguen a los hogares de los españoles. Sus camellos portarán sacos y más sacos con los regalos de quienes se hayan portado bien en 2019. Los pajes andan estos días aún leyendo las cartas de los más rezagados y lo cierto es que el trabajo se les acumula. Desde aquí vamos a proponerles una batería de regalos tecnológicos para facilitarles las cosas.

Uno de los regalos más recurrentes en estas fechas es el de un teléfono móvil. Siempre hay un familiar al que le falla y tiene que cambiarlo, sí o sí. Se han convertido en un gadget de obligada posesión y muchos piden en sus cartas a los Reyes Magos un cambio de terminal. Ponemos sobre la mesa dos opciones, una más económica -pero que cumple de sobra con el día a día- y otra para los más exigentes.

Motorola G8 Plus

El fabricante de origen norteamericano -hoy chino- presentó hace unas semanas este interesante equipo. No es un 10 en nada pero sí un 7 en todo. En Amazon tiene una puntuación de 4,9 sobre 5 y dispone de una pantalla de 6,3 pulgadas, cámara principal de 48 megapíxeles (lleva tres objetivos detrás y otro de 25 megapíxeles delante para los selfies), altavoces Dolby, 64GB de disco duro y una RAM de 4GB. Si necesitas dos SIM en el mismo equipo, también ofrece esta posibilidad. Una elección interesante por precio y rendimiento. Sin ser un gama alta se desenvuelve muy bien en el día a día: fotos decentes, calidad de audio, buena pantalla, rapidez en las operaciones...

PVP aproximado: 249 euros

OnePlus 7t Pro

Otra apuesta asiática, aunque en este caso más enfocada a la gama alta, es el OnePlus 7T Pro. Un equipo que dispone de 8GB de RAM, 256GB de disco duro, triple cámara y carga rápida. Todo sobre una generosa pantalla de 6,67 pulgadas. Con un precio menor, es capaz de competir con otros equipos de gama alta que superan o rondan los 1.000 euros de precio. Sí, estamos pensando en la manzana mordida.

PVP aproximado: 725 euros

Aquellos otros regalos que triunfan en Navidad son los que tienen que ver con la música. Igual te ronda por la cabeza comprarle a un familiar los AirPods de Apple. Siendo una opción a la que no ponemos objeción, existen otras interesantes, como la que propone la firma PLT. Veamos.

BackBeat Pro 5100

Los BackBeat Pro 5100 de PLT son unos auriculares bluetooth con un sonido de altísima calidad (muy equilibrado en graves, medios y agudos). Cuentan con una almohadilla de silicona en forma de cono que aísla notablemente del ruido exterior. Tienen una autonomía de unas 5 ó 6 horas al 80% del volumen (música) o de 4 horas si es en conversación -permiten responder llamadas-. Hubieran sido redondos si fuesen completamente estancos al sudor o el agua, aunque atesoran el estándar IP4X, es decir, algo de agua sí aguantan, pero nunca inmersiones, altos volúmenes de líquido o un chorro directo. Disponen de una caja de carga que habilita la carga de forma independiente -sin enchufes, si bien la caja se ha de cargar antes-.

PVP aproximado: 179 euros

Maquinilla de afeitar por calor

GilletteLabs le ha dado una mano de pintura a su marca y ha creado una división de productos 'premium'. En esta línea, ha lanzado Heated Razor, una maquinilla de afeitar que guarda en su interior una batería integrada que permite afeitarse con calor -la marca asegura que esto provoca un gran bienestar, emulando los afeitados artesanales-. Este calor es transmitido a la piel a través de una pequeña placa metálica situada junto a las cuchillas.

Se pueden regular dos intensidades de calor, definidas tras realizar miles de pruebas con usuarios para que la maquinilla ofrezca la temperatura adecuada. La Heated Razor cuenta con una base de carga para alimentar la pila cuando esta se agote.

PVP aproximado: 199 euros

Traductor de idiomas en directo

Travis Touch es un dispositivo del tamaño de una caja de cerillas capaz de traducir conversaciones en directo; sólo tiene que estar relativamente cerca de quienes conversan y tener una conexión a Internet. El aparato traduce automáticamente a la lengua seleccionada conversaciones hasta en 105 idiomas. La traducción se realiza de forma simultánea mediante el altavoz del equipo, aunque también se muestra en la pantalla de que dispone. Gracias a su conectividad Wifi, 4G y Bluetooth puedes ir con él a cualquier lugar.

PVP aproximado: 250 euros

Dynabook Tecra X40-F-140

Este equipo de la hasta no hace mucho denominada marca Toshiba -ahora Dynabook- es uno de los portátiles de gama alta más interesantes. Si no estás dispuesto a invertir casi 2.000 euros en un portátil, es mejor que dejes de leer. Si no es el caso, entre sus bondades cuenta con lector de huellas para la identificación del usuario, pantalla táctil de 14 pulgadas, autonomía de hasta 13 horas -dependiendo del uso de aplicaciones usadas y la configuración establecida-. Trabaja con 16GB de memoria RAM y carga un disco duro de 1TB de capacidad (SSD), todo apoyado por un procesador Intel Core 7 de última generación.

Precio aproximado: 1850 euros