Rafael Doménech se incorpora a 'Vozpópuli' como columnista

El economista Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research y profesor de Economía en la Universidad de Velencia, se incorpora desde este lunes al equipo de columnistas de Vozpópuli.

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Doménech ocupó entre 2006 y 2008 la Subdirección de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Además, ha sido director del Instituto de Economía Internacional y ha trabajado como consultor externo de la OCDE y de la Comisión Europea.

Su amplia trayectoria incluye también investigaciones para el Ministerio de Economía y Hacienda y la Fundación Rafael del Pino. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía, de los comités editoriales de Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, Revista de Economía Aplicada, Hacienda Pública Española y de Monetaria.

Investigaciones y libros

Fue uno de los ponente del Plan Estadístico Nacional (2013‐2016) y es miembro del Grupo Consultivo sobre Políticas Públicas de UNESPA, del Foro Expertos del Instituto AVIVA de Ahorro y Pensiones y del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.

Ha publicado numerosos artículos sobre crecimiento, capital humano, ciclos económicos y políticas monetarias y fiscales en revistas científicas de reconocido prestigio nacional e internacional. Entre otras, el Journal of the European Economic Association, la American Economic Review, The Economic Journal o la European Economic Review.

También es autor de los libros The Spanish Economy: A General Equilibrium Perspective, editado por Palgrave MacMillan, y En Busca de la Prosperidad, editado por Deusto.