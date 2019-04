La AIReF cifra en 920 millones el coste de los 'viernes sociales' de Sánchez y ve "positivo" que no se aprobaran sus Presupuestos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal(AIReF) ha cifrado en 920 millones de euros el coste de las medidas de gasto aprobadas por Pedro Sánchez por Real Decreto-ley, pero aún así ha rebajado una décima su previsión de déficit para 2019, del 2,2% del PIB al 2,1%, gracias a que no han entrado en vigor sus Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Esto supone que aunque este año España gastará unos 25.000 millones más de lo que ingresará, este desfase de las cuentas será 1.200 millones menor que si hubieran salido adelante las cuentas de Sánchez.

"La no aprobación de los PGE 2019 ha supuesto que no se pongan en marcha una parte relevante de las medidas contenidas en el Plan Presupuestario y en el propio proyecto de Presupuestos, con un efecto neto positivo sobre el déficit (...) En neto, la mejora que se ha conseguido por los menores gastos es mayor que el empeoramiento por la pérdida de ingresos", explican fuentes de la AIReF.

Si se hubieran aprobado los Presupuestos de Sánchez, el gasto total del Estado en 2019 se habría disparado hasta los 5.250 millones de euros, pero finalmente esa cifra se quedará en 1.508 millones, lo que supone que España se ahorrará 3.700 millones de euros incluso a pesar de las medidas de gasto aprobadas vía Real Decreto-ley en los primeros meses de este año.

Esta reducción del gasto se debe a que hay medidas que han decaído con los presupuestos, como la mejora del nivel mínimo y acordado de Dependencia (500 millones), algunas medidas de los PGE que suponían un gasto estimado de 812 millones, así como ciertas inversiones -como las que se iban a aprobar en ferrocarriles- que iban a suponer 2.415 millones de gasto.

España gastará casi 4.000 millones menos sin los presupuestos, pero ingresará también 3.000 millones menos

Aunque el gasto será notablemente menor (3.700 millones menos), la reducción del déficit sólo será de una décima porque los ingresos también serán inferiores.

El Gobierno preveía recaudar más de 5.600 millones de euros en 2019, sobre todo por su reforma del Impuesto de Sociedades (1.516 millones), que decayó con los PGE, o la entrada en vigor de las nuevas figuras tributarias ('tasa Google' y 'tasa Tobin'), con las que el Gobierno pretendía recaudar 2.000 millones y cuya tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley ha quedado sentenciada con la disolución de las Cortes.

Aunque la AIReF se mostraba más prudente con la recaudación prevista y la reducía hasta los 2.900 millones, la no entrada en vigor de los presupuestos supondrá que esa cuantía finalmente quedará en cero.

La Seguridad Social, las CCAA y los ayuntamientos no mejorarán nada en 2019

Sí han entrado en vigor medidas de ingreso de la Seguridad Social (como la subida de bases máximas de cotización en un 7%, subida del Salario Mínimo Interprofesional y de bases mínimas, medidas del régimen de autónomos, cuotas por contingencias profesionales o cotización adicional de policías locales, entre otros), que provocarán una recaudación de 2.320 millones de euros, frente a los 3.000 que estima el Ejecutivo.

Dado que la caída de gastos es ligeramente superior a la reducción de ingresos, el déficit cerrará en 2019 en el 2,1% del PIB, con lo que la AIReF sigue viendo "muy improbable" que España cumpla con el objetivo del 1,3%.

Por administraciones, la AIReF prevé que sólo la Administración Central reduzca su déficit, del 1,5% con el que cerró en 2018 al 1% en 2019, mientras que no habrá ninguna mejora en la Seguridad Social (se quedará en el 1,4%), ni en las Comunidades Autónomas (0,2%), mientras que el superávit de las Corporaciones Locales seguirá siendo del 0,5%.

Esta mejora en la Administración Central se debe tanto a la no aprobación de los PGE como a factores "no recurrentes" que se han producido este año y no se repetirán en 2019, como la recaudación de 2.357 millones por las autopistas de peaje o los 1.073 millones recaudados por los créditos fiscales exigibles que este año serán de 500.