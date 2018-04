BDE, FMI, servicios de estudios, sindicatos... Todos critican los Presupuestos de 2018

Los Presupuestos Generales de 2018 son los más expansivos que ha planteado el Gobierno de Mariano Rajoy desde que llegó a La Moncloa. Y son también de los más criticados por los organismos económicos y los servicios de estudios que han ido saliendo a la palestra estas últimas semanas a comentar las cuentas. Desde los sindicatos al servicio de estudios de BBVA Research, pasando por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el clásico discurso del gobernador del Banco de España.

Luis María Linde, el gobernador del supervisor, pasó la semana pasada por la Cámara Baja para valorar las cuentas. Abrió las comparecencias de la Comisión de Presupuestos y dejó claro que un año más las previsiones de ingresos que ha calculado el Gobierno para financiar sus cuentas, son demasiado optimistas. De hecho, dijo que, si finalmente se aprueban, habrá que vigilar muy de cerca la recaudación y estar preparado para actuar y evitar posibles desvíos del déficit.

Lo cierto es que el banco emisor ya había mostrado sus dudas sobre los Presupuestos unas semanas antes cuando presentó sus últimas previsiones económicas. Dijo entonces que las mejoras para pensionistas y funcionarios de los Presupuestos ponían en riesgo el déficit en un momento en el que la máxima del Gobierno debe ser cumplir lo pactado con Bruselas.

Linde lo tiene claro: hay que racionalizar más el gasto y revisar la cesta de impuestos

Y es que el Gobierno pactó con la Comisión reducir el déficit este año al 2,2%. Y parece que no va a ser posible con estos Presupuestos que, además de las medidas ya mencionadas, incluyen una rebaja fiscal del IRPF que costará más de 2.000 millones al Estado. De hecho, Linde mandó un mensaje claro el lunes a Montoro: el desfase estructural sigue rondando el 3%.

En lugar de plantear unos Presupuestos expansivos, el gobernador cree que el Gobierno debería anclar la consolidación fiscal en un programa de medio plazo con medidas que permitan conseguir los objetivos presupuestarios y una previsión prudente de la evolución macroeconómica y de los ingresos públicos. Ese programa debe incluir una racionalización del gasto y una revisión de la cesta de impuestos, entre otras cosas.

Vamos, preferiría unas cuentas totalmente distintas a las planteadas por el Gobierno. Igual que el FMI, que días después publicó su tradicional 'Fiscal Monitor' en el que también dejó claro que no se puede aprobar presupuestos expansivos si se quiere reducir el déficit estructural. Es más, avisó de que el desfase español no bajará del 2% del PIB si no se hace nada para conseguirlo.

Mejorar los ingresos

El fondo lo tiene claro: los vientos de cola no serán eternos y que hay aprovechar la situación actual para sanear del todo las cuentas. De hecho, criticó también, como el Banco de España, la falta de un plan a medio plazo para reducir el déficit. No entiende que el Gobierno asegure que el desfase bajará al 0,5% en 2020 sin presentar un plan con medidas concretas para conseguirlo.

Y no solo coincidió en eso con el supervisor español. También cree que España tiene aún margen para actuar por la vía de los ingresos. Es más, fue muy directo al recomendar, de nuevo, cambios en el IVA para eliminar las distorsiones de esta figura y tener más margen de gasto para impulsar el crecimiento. Es una demanda tradicional del fondo, que cree que España deja escapar unos 2.000 millones por los tipos reducidos de este impuesto.

El Ibex 35 tampoco parece muy satisfecho con las cuentas de Cristóbal Montoro. El servicio de estudios de BBVA (BBVA Research) cree que el Presupuesto puede impulsar el PIB y hacer que crezca un año más por encima del 3%, pero a costa de reducir menos el déficit. Si hay cuentas, el desfase se irá al 2,6% o 2,7% este año por las medidas expansivas. "No saldrán gratis", advierte el banco.

La enmienda a la totalidad de Foro Asturias podría salir adelante si la respalda la oposición

Los sindicatos tampoco validan el Presupuesto del Gobierno, aunque por motivos distintos. Ellos creen que las cuentas son más aparentes que sociales y que incluyen pocas mejoras para los ciudadanos. A su parecer, el Ejecutivo tenía mucho más recorrido para mejorar las pensiones, los salarios, el empleo público y las inversiones, pero no ha querido hacerlo.

Y, por supuesto, los partidos tampoco apoyan a Rajoy, aunque parece que poco a poco se despejando el horizonte político. Todos los ojos siguen puestos en PNV, que finalmente ha decidido no presentar enmienda a la totalidad, igual que Foro Asturias, pero no se sentará a negociar hasta que el Presupuesto supere el debate de totalidad. Más le vale al Gobierno sentarse a negociar y asegurar las cuentas porque las que tendrá que plantear en 2019 serán mucho más duras.