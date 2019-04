Podemos cuestiona que sea necesario bajar el déficit público actual de 30.000 millones

Iván Ayala, portavoz económico de Unidas Podemos, ha reconocido este miércoles que bajar el déficit de España (que se sitúa en el 2,48% del PIB a cierre de 2018, lo que supone un desfase presupuestario de 29.998 millones de euros) no es una prioridad para su partido si llega a La Moncloa ya que considera que es incompatible con reducir la tasa de desempleo.

"Me sorprende el énfasis (que ponen el resto de partidos) en corregir el déficit porque hay un 14% de paro. Cuando eliges un objetivo, no puedes atender el otro. Si te dedicas a reducir el déficit no decides reducir el paro. Esto es algo que en Unidas Podemos hemos cuestionado desde el minuto cero", ha señalado durante su intervención en un debate organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) en el que han participado portavoces del PP, PSOE y Ciudadanos.

Ayala ha insistido en que después de conocerse que España ha salido del procedimiento de Déficit Excesivo de la Comisión Europea al situarse su déficit por debajo del 3% por primera vez desde hace diez años, "tiene todavía menos sentido" y ha destacado que "si reducimos ese déficit del 2% al 1% vamos a tener todavía más dificultades para bajar el paro".

Los demás partidos sí se han mostrado comprometidos con seguir reduciendo el déficit público. Manuel Escudero, portavoz del PSOE, ha presumido de que Eurostat haya reducido el déficit de 2018 desde el 2,63% del PIB que había previsto el Gobierno al 2,48%, aunque el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, le ha recordado que la bajada no es un logro del Gobierno sino que se debe únicamente a que no le han permitido computar el gasto de compensar a la concesionaria de la autopista AP-7.

"Se trata de un juego contable, así que no es tan buena noticia porque lo vamos a tener que pagar de todas formas", ha señalado refiriéndose a que ese gasto se computará en 2019 y engordará el déficit de este año.

El gasto de los 'viernes sociales'

De la Torre le ha rebatido también al portavoz del PSOE su tesis de que los 'viernes sociales' de Pedro Sánchez sólo supongan un gasto de 900 millones de euros, ya que ese gasto para este año es inferior porque los reales decretos aprobados no estaban en vigor desde el día 1 de enero.

"El gasto en un año tipo al que nos hemos comprometido es de 3.000 millones de euros anuales, por lo que está claro que los 'viernes sociales' tienen impacto en el déficit", ha apuntado.