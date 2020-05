Paramés rompe con la banca española por la cancelación de los dividendos

Cobas AM, la gestora de fondos de Francisco García Paramés, ha decido sacar de su cartera española a Caixabank y reducir a la mitad su participación en Unicaja y Bankia tras las fuertes caídas que se produjeron en marzo provocadas por la crisis del coronavirus. El gurú español considera que los bancos se han visto perjudicados en Bolsa por la nueva inyección de liquidez masiva del BCE y por las perspectivas de intereses bajos por mayor tiempo, así como por la generalizada suspensión del dividendo.

Paramés no es un asiduo al sector financiero. De hecho, es muy raro ver bancos en sus estrategias y, si los incluye, no suelen tener un peso elevado. No obstante, en 2019 decidió apostar por Caixabank, Unicaja y Bankia, para sorpresa de muchos. A cierre del ejercicio estos tres valores suponían cerca del 9% del total del Cobas Iberia. Tras el golpe de este primer trimestre han pasado a suponer apenas un 4% sólo Unicaja y Bankia, ya que Caixabank ha salido de la cartera.

No obstante, cabe destacar que el gestor estrella no es el único que fue seducido por las cotizaciones tan bajas del sector. Sin ir más lejos, su antigua casa (Bestinver), por aquel entonces, aumentó considerablemente su exposición al sector.

Año complicado

El gestor value reconoce que el primer trimestre de 2020 ha sido uno de los más duros que ha vivido como inversor, "tanto por la situación personal como por el impacto económico que puede derivarse de las circunstancias actuales".

"Siempre hemos dicho que no hay que preocuparse de que buenos valores sufran caídas en las cotizaciones, porque nos podremos aprovechar de ellas a largo plazo. Esto es verdad, evidentemente, pero ello no impide reconocer que la mayoría de nuestros inversores están soportando pérdidas importantes en sus ahorros, ahorros conseguidos duramente a través de los años, y aunque sepamos que las pérdidas son temporales, ello conlleva para muchos una carga psicológica difícil de soportar", lamenta Paramés.

El gestor también advierte de que muchos estados y bancos centrales han afrontado la crisis con deudas muy altas y balances muy extendidos, y los aumentos que se están produciendo pueden llegar a ser "insoportables para el papel moneda". Es por eso que recomiendo invertir en activos reales como acciones o inmobiliario.

Francisco García Paramés vivió un 2019 de máxima volatilidad, que se saldó con salidas por valor de 33,2 millones de euros. La gestora Cobas cerró con todos sus productos en negativo, aunque la situación mejoró en los últimos meses.