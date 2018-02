Pallete carga contra los derechos del fútbol: Telefónica se plantea no renovar la Champions

El consejero delegado y el presidente de Telefónica lo han dejado muy claro: "Vamos a ser extremadamente racionales con los derechos del fútbol y existe una oportunidad real de que no renovemos los derechos de la Champions".

Durante la presentación de resultados de Telefónica, Ángel Vilà ha subrayado que la compañía va a tener una enorme disciplina financiera y analizará los coste y beneficio de los derechos del fútbol.

Por otro lado, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha subrayado que se ha visto una importante deflación en el coste de muchos contenidos y por el contrario, el deporte rey se ha visto inflado. Hecho que ha tildado de relevante.

El consejero delegado ha recordado que la compañía aún cuenta con los derecho de la Liga hasta la próxima temporada, y que para las próximas aún hay tiempo para tomar decisiones.

De esta forma, Telefónica se suma a los reclamos de Orange, que este miércoles criticó también el alto precio que hay que pagar por la Champions.

"No vamos a participar en inflar el valor de los derechos del fútbol. Si vemos lo que ha pasado en la Liga inglesa los precios han bajado un 15%. Esto siembra un precedente y todo indica que los precios deberán bajar. Pero no sólo de fútbol vive el hombre. No dependemos de los derechos del fútbol. Hay más cosas, como películas o series", aseguraba el director del negocio residencial de Orange tras ser preguntado durante la presentación de resultados de la compañía acerca de la emisión del fútbol.