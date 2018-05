El PP, condenado a volver al IPC si quiere un acuerdo sobre pensiones

El acuerdo presupuestario que firmó el Gobierno con el PNV para salvar el Presupuesto ha marcado un antes y un después en las negociaciones del Pacto de Toledo. Llegó justo cuando los grupos habían consensuado un nuevo índice que pivotaría sobre la inflación, pero tendría en cuentas otros elementos como el PIB o los salarios. Y dinamitó cualquier viso de acuerdo. Y es que el PP ofreció a la formación vasca lo que llevaba meses negando a la Comisión parlamentaria: volver a ligar las pensiones al IPC, al menos durante 2018 y 2019. Y si ahora quiere que todos los grupos firmen las recomendaciones, tendrá que volver a la inflación de forma permanente.

Y es que a los grupos les sentó muy mal el pacto con PNV, sobre todo a PSOE y Podemos, los dos grandes abanderados del vínculo a la inflación. Parecía que las formaciones estaban dispuestas a hacer alguna concesión para pactar la controvertida recomendación sobre la revalorización, sobre todo el PSOE, pero ahora ya no. El PP se pasó meses diciendo que el IPC era un indicador del pasado para las pensiones y que el coste de mantener ese vínculo era inasumible para las maltrechas cuentas del sistema. Pero no se lo ha pensado dos veces cuando ha necesitado los votos del PNV.

Para ellos, ha hecho un uso claro de las pensiones por intereses partidistas que refrenda, además, que volver a vincular las pensiones a la inflación es posible y viable. Y por eso ahora no firmarán si no hay acuerdo para volver al sistema que había antes de la reforma de 2013, cuando las pensiones subían lo que el Gobierno fijaba en Presupuestos teniendo en cuenta la previsión de inflación, y se revisaban al final de año por si el incremento no había sido suficiente y había que compensar a los pensionistas.

El PSOE no aceptará que solo las mínimas se liguen al IPC porque sería discriminatorio e injusto

Los portavoces de la Comisión han dejado claras sus posturas en la jornada de pensiones que ha organizado la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Desde el PSOE, Mercè Perea ha explicado que el IPC es el único indicador que garantiza transparencia y tranquilidad a los ciudadanos, que es lo que necesitan en estos momentos. Y por eso el partido no va a entrar en negociaciones que pretendan blindar solo las pensiones mínimas. Si no se ligan todas las pensiones al IPC, no habrá acuerdo.

De hecho, cree que ligar las mínimas a la inflación y no el resto puede ser discriminatorio y supone enfrentar a pensionistas ricos y pobres, algo que es totalmente injusto. Para hablar de progresividad, sostiene Perea, ya hay otros instrumentos como el IRPF y no hace falta recurrir a las pensiones. Además, si algo ha quedado claro es que las reformas no se pueden hacer de forma unilateral, como pasó en 2013, así que el PP no tiene más remedio que ceder y volver al IPC. "Hay que llegar a puntos de acuerdo y consensos que permitan sacar adelante un proyecto de país", sostiene.

La portavoz de Podemos, Aina Vidal, es incluso más radical que el PSOE y deja caer incluso que no descartan levantarse de la Comisión si se demuestra que no sirve para nada, como ha ocurrido. Recuerda que el Pacto de Toledo es solo una herramienta y que debe seguir solo si consigue sus objetivos. Y el acuerdo pactado entre PP y PNV a espaldas de la Comisión, demuestra que, de momento, no está cumpliendo su cometido: no ha sido capaz de impedir que el Gobierno se saltara el Pacto de Toledo a la torera.

PP, Cs, PNV y PDeCAT son optimistas

En cambio sí ha frenado mociones que han sido respaldadas por el Congreso, algo que también es inaceptable y demuestra que los partidos se están moviendo más por intereses partidistas que por lo que debe guiar una Comisión como la del Pacto de Toledo. De momento, Podemos no trabaja con la idea de dejar la Comisión, pero no descarta valorarlo más adelante si la situación no se endereza.

Lo que sorprende es que, en este contexto, otros grupos derrochen optimismo, como el propio PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. En las jornadas de la APIE, todas estas formaciones se han mostrado convencidas de que habrá acuerdo. Sostienen que acabará imponiéndose una propuesta capaz de contentar a todos, algo que parece totalmente inviable en estos momentos.

La moción socialista complica un poco más la situación en el Pacto de Toledo

Incluso la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha dicho que espera las recomendaciones antes del verano para poder plantar una nueva reforma del sistema antes de que acabe el año. La ministra no quiere dar por liquidada la reforma de 2013 a pesar del acuerdo con el PNV, pero lo cierto es que hoy por hoy ninguna formación está dispuesta a aceptar el IRP y el factor de sostenibilidad. Hasta el propio PP ha dicho que está dispuesto a repensar este factor antes de que entre en vigor en 2023.

Lo que está claro es que las posturas siguen alejadas. Mucho más, de hecho, que antes de los Presupuestos. Además, la moción de censura a Mariano Rajoy del PSOE puede complicar mucho más las negociaciones. Si no prospera, los grupos se han mostrado dispuestos a seguir negociando. Si prospera y hay un cambio en Moncloa pero sigue la legislatura, también seguirán trabajando. Pero si hay nuevas elecciones no quedará más remedio que disolver las Cortes, lo que supondrá un duro parón para el Pacto de Toledo y el resto de Comisiones,