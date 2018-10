El PNV aprieta al Gobierno y le exige el AVE a Bilbao e I+D para hablar de Presupuestos

Una vez cerrado el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos, el Gobierno iniciará esta semana las conversaciones con el resto de grupos para sacar adelante las cuentas de 2019. Y empezará por PNV, un grupo que no se lo pondrá nada fácil al Gobierno. Para empezar, reclamará los acuerdos pendientes firmados con el PP, que pasan por desbloquear al tren de alta velocidad (AVE) a Bilbao, partidas de I+D o la partida referida al aeropuerto de Foronda.

Solo cuando esas partidas se desbloqueen, el PNV estará dispuesto a hablar de los Presupuestos de 2019. Y volverá a plantear cuestiones que resultan fundamentales para la defensa de los intereses de los vascos y cuestiones que sean "factibles y realistas", según han señalado fuentes del partido a Vozpópuli.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Aitor Esteban, ha dicho públicamente en varias ocasiones que la formación es “partidaria de la estabilidad y de intentar agotar la Legislatura”, pero ha advertido de que no empezará a negociar asuntos de 2019 si el Gobierno no cumple antes los compromisos adquiridos. Así que no solo escuchará los argumentos del Gobierno en ese primer encuentro, también planteará sus exigencias.

Los vascos quieren conocer las intenciones de Sánchez, el calendario y la letra pequeña de las medidas fiscales

El PNV quiere ver qué intenciones tiene el equipo de Pedro Sánchez, qué calendario maneja, cómo pretende aprobar el techo de gasto y cuál es la letra pequeña de las medidas fiscales, muchas de las cuales van en contra de los intereses de este partido. Y es que el PNV, por ejemplo, nunca ha sido partidario de subir los impuestos a las empresas, aunque se ha mostrado comprensivo con la subida de IRPF a las rentas más altas.

Cuando se resuelvan los temas pendientes, se empezará a hablar del Presupuesto del año que viene. Y ahí aumentará la presión de los vascos. De momento se mantienen discretos y sin hacer públicas sus demandas, pero está claro que el apoyo no saldrá gratis. El PP el año pasado llegó incluso a enmendar su propia reforma de pensiones de 2013 para conseguir su voto.

La Seguridad Social, en el punto de mira

Una de los asuntos que pueden ponerse sobre la mesa es la polémica transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una cesión ya pactada en el Estatuto de autonomía de Gernika. El PNV no quiere romper la caja única y que las cotizaciones vascas se utilicen únicamente para pagar las pensiones de los ciudadanos vascos, como parece, pero sí reclama la gestión de las mismas, igual que hace ya con las de desempleo y otras ayudas sociales.

Los nacionalistas basan su reclamo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 y en la Disposición Transitoria 5 de la Ley Orgánica 3/1979, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Gernika, por el que correspondería al País Vasco, en materia de Seguridad Social, la gestión del régimen económico del sistema.

La gestión de la Seguridad Social vasca podría entrar en el debate presupuestario de 2019

Esto no significa que quieran crear su Seguridad Social propia, aunque algunos expertos creen que pedir la gestión sería solo un primer paso para reclamar, dentro de unos años, un sistema puramente vasco. En cualquier caso, lo cierto es que hoy sería muy difícil asumir un sistema así, sobre todo teniendo en cuenta el déficit total del sistema y la parte que corresponde a la comunidad.

De momento, fuentes del partido señalan a este periódico que esta negociación va en paralelo a los Presupuestos en mesa bilateral con el Gobierno, aunque lo cierto es que Aitor Esteban dejó claro a Pedro Sánchez en el mismo debate de moción de censura que le llevó a La Moncloa que la relación con el Gobierno vasco y sus demandas serían vitales para asegurar el apoyo de los vascos a su legislatura.