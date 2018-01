La falta de PGE no preocupa a Bruselas: la prórroga garantiza la rebaja del déficit

Los Presupuestos Generales del Estado se han convertido en una de las grandes pesadillas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La soledad del PP en el Parlamento es cada vez más evidente y el acuerdo se antoja cada día más complicado. Eso sí, las autoridades comunitarias, que son las que más podrían preocupar al Ejecutivo español, están tranquilas porque si hay algo bueno de la prórroga es que congela el gasto y asegura la reducción del déficit.

De hecho, a principios de enero la Comisión validó plan presupuestario español, que no es más que la prórroga del de 2017, a pesar de que no garantiza la meta de déficit del 2,2% que se le había exigido a España. ¿Por qué hace la vista gorda si no se van a cumplir las previsiones? Porque España sí va a conseguir salir del procedimiento de déficit excesivo y dejar el desfase por debajo del 3% y, de momento, eso les vale.

Las instituciones europeas son muy conscientes de las dificultades que está teniendo el Gobierno español en los últimos meses por la crisis catalana y no quieren echar más leña al fuego. En Europa también quieren que Cataluña siga siendo parte de España y acate la Constitución. Y esta es su forma de echar un cable al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por eso tampoco han pedido nuevas medidas a pesar de que el déficit, si nada cambia, cerrará el año en el 2,4%, dos décimas por encima de lo pactado. Y a pesar también de que España no cumplirá con el ajuste estructural recomendado, que debería rondar los 5.000 millones. Los ajustes pueden esperar si el país sale del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad.

España es de los pocos países que ha empezado 2018 con el déficit por encima del 3%

Y es que España es de los pocos países, sino el único, que ha empezado el año con el déficit público por encima del 3%. El Gobierno asegura que cerró 2017 en el 3,1%, aunque es posible que acabe ajustando algunas décimas la cifra para que se quede por debajo de ese temido 3% en la revisión que tiene que mandar a Bruselas en marzo.

Aunque no hay mucha preocupación, las autoridades europeas tampoco renuncian a recibir en algún momento el nuevo Presupuesto español. Tampoco lo hace el Gobierno, que sigue intentando conseguir el apoyo de los grupos para sacar adelante las cuentas. Eso sí, el tiempo pasa y cada vez hay menos margen. Ya dijo Montoro en el Congreso la semana pasada que su fecha límite para aprobar la norma es la primera semana de abril. Y si las negociaciones no han llegado a buen puerto antes, no habrá Presupuestos.

Si se llega a ese punto, el Gobierno podría aprobar algunas medidas vía decreto, como la subida salarial de los funcionarios o incluso la rebaja de IRPF que pactó con Ciudadanos. Y se pondría a trabajar en las cuentas de 2019. Para el mes de junio tendría que tener listo el techo de gasto y para septiembre un nuevo Presupuesto. Que se solapen las cuentas de 2018 y 2019 no tiene mucho sentido, según dijo el otro día el ministro.

Ciudadanos y PNV tiene la llave

Así que habrá que ver si Ciudadanos y PNV, las dos formaciones que podrían salvar las cuentas, están dispuestos a cambiar de opinión. En la Comisión de la semana pasada PNV dejó claro una vez más que no se sentarán a negociar mientras que siga activo el artículo 155 en Cataluña. Y Ciudadanos dejó una pequeña puerta abierta, pero exigiendo al Gobierno valentía para presentar las cuentas.

Y es que la formación naranja se siente fuerte tras los resultados electorales de las catalanas y no se lo va a poner tan fácil al Gobierno como hasta ahora. Cree que también ha ganado fuerza a nivel nacional y quiere dejárselo claro al Ejecutivo. En cualquier caso y a pesar del cruce de acusaciones, el diputado Francisco de la Torre no cerró la puerta al acuerdo para poner fin a la parálisis presupuestaria. Las próximas semanas serán cruciales.