Ordóñez (Banco de España) desdice a Rato y celebra que Bankia haya "acabado bien"

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO) ha declarado ante la Audiencia Nacional que la responsabilidad de la salida a Bolsa de Bankia fue del consejo de administración de la entidad y que él y su equipo solo hicieron la supervisión. "Lo que hace el BdE es que se cumpla la ley y lo hace en base de requerimientos, pero nunca diciendo a los administradores los que tienen que hacer", ha aclarado.

"Una de mis obligaciones en la comisión ejecutiva es ratificar o no ratificar o plantear preguntas, nada más", se ha defendido el exgobernador, que estuvo imputado en este proceso penal durante algunos meses.

La declaración de MAFO contradice a la realizada por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, que afirmó ante la fiscal Carmen Launa que la salida a Bolsa "no fue una decisión empresarial, sino del Banco de España".

No obstante, esta no ha sido la única negación que ha hecho el exgobernador, puesto que también ha rechazado la afirmación del expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, tras asegurar que la entidad levantina no habría "aguantado" sin haberse integrado con Caja Madrid y otras cinco cajas en el grupo financiero BFA-Bankia.

Olivas dijo el pasado 25 de febrero que "no veía" la integración con Caja Madrid y el resto de cajas "porque Bancaja tenía un 52% de solvencia por encima de la exigida".

Crisis en 'W'

El exgobernador ha reiterado en varias ocasiones que nadie previó la tercera crisis que azotó a España y que provocó la caída de Bankia.

"La primera crisis nacional derivaba de una burbuja tremenda y se podía prever; la internacional pocos la descubrieron, pero la tercera nadie puede levantar la mano y decir que se esperaba", ha recalcado.

En este sentido, ha agregado que en ese entorno, el BdE tenia que conseguir que "los grandes bancos superaran esta recesión" y ha celebrado haberlo conseguido. "Pocos países europeos puede decir que los grandes bancos no sufrieron nada". Seguidamente, ha añadido que Bankia también ha acabado bien.

Sobre la recuperación de las ayudas a la banca, ha subrayado que también se podrían haber recuperado el 100% de estas si no hubiera llegado la crisis "monstruosa".

Por otro lado ha explicado que hubiera sido "una bendición" si se hubiera hecho las cosas como en Estados Unidos, pero "el legislado dijo que no y el regulador tiene que cumplir la ley".